Policija skubiai įspėja visus Lietuvos gyventojus: perduokite ir vyresniems giminaičiams

Kaip skelbiama socialiniame tinkle „Facebook“, nors socialiniuose tinkluose yra ir tikrų konkursų, už kai kurių jų slepiasi ne kas kitas, o sukčiai.
Įspėja apie sukčių organizuojamus „konkursus“
Tokių konkursų principas – bet kaip sureagavus į tokį įrašą, į asmenines žinutes atkeliauja neva sveikinimas laimėjus ir raginama registruotis.
Policijos virtualus patrulis įspėja sulaukus tokios žinutės būti budriems ir nepamiršti svarbiausių ženklų, kurie rodo, kad konkursas – ne sąžiningas, o išgalvotas sukčių, kad šie galėtų pasisavinti jūsų duomenis ir pinigus.
„Naršydami socialiniame tinkle nuolat susiduriame su puslapiais, kuriuose organizuojami įvairiausi konkursai.
Net neabejojame, jog kokiame nors konkurse laimę bandė dauguma, tačiau tarp tikrų bei sąžiningų konkursų organizatorių visuomet gali slėptis ir sukčiai.
Pastaruoju metu buvo sukurtos netikros „Lidl“, „Maxima“ ir kitų panašių, žinomų prekybos centrų, paskyros.
Jums sudalyvavus sukčių „konkurse“: pakomentavus įrašą, pasidalinus juo ar net paspaudus „patinka“, galite sulaukti privačios žinutės su sveikinimu laimėjus prizą ir raginimu registruotis.
Nuo šio momento „įjunkite“ aukščiausio lygio budrumą:
Jeigu prašoma pateikti Jūsų asmens duomenis – neteikite, nes tai sukčiai norintys pasinaudoti Jūsų duomenimis.
Jeigu prašoma suvesti Jūsų mokėjimo kortelės duomenis – neveskite, nes tai sukčiai norintys pasisavinti visus Jūsų kortelėje esančius pinigus.
Jeigu žinutė parašyta su akivaizdžiomis gramatinėmis, stiliaus ar logikos klaidomis – akivaizdu, jog turite reikalą su sukčiais iš užsienio.
Jeigu žinutėje yra nuoroda – būkite atsargūs ir jos neatidarinėkite, nes galite sulaukti kenkėjiškų programų savo kompiuteryje.
Socialiniuose tinkluose nepraraskite budrumo. Visuomet įsitikinkite ar paskyra yra oficiali ir tikrai priklauso žinomam asmeniui ar įmonei.
Jeigu patikėjote sukčiais ir nukentėjote – kuo greičiau apie tai praneškite policijai naudojantis elektroninių paslaugų portalu www.epolicija.lt“, – įspėjo Policijos virtualus patrulis.
Sukčiai prisidengia garsių prekybos centrų vardu – į jų akiratį pateko ir „IKI“. Socialiniuose tinkluose sklando įrašai, kuriuose pranešama apie neva rengiamą konkursą.
Netikroje prekybos tinklą imituojančioje paskyroje socialiniuose tinkluose rašoma, kad tariamo atidarymo proga burtų keliu išrinktam laimėtojui atiteks automobilis.
Įspėjama – būkite atidūs, nepasitikėkite įtartinais konkursais ir saugokite savo asmeninius duomenis.
