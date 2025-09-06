Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Skubiai kreipiasi į „Gmail“ naudotojus: nedelsiant padarykite tai

2025-09-06 10:30 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-06 10:30

Vartotojai, turintys „Gmail“ paskyras, turi išlikti budrūs dėl naujos el. pašto sukčiavimo schemos, kuri kelia didelį pavojų jų asmeniniams duomenims. Įsilaužėliai nuolat ieško naujų būdų atakuoti vartotojus, o nesupratę jų naujausio triuko, žmonės gali prarasti prieigą prie savo el. pašto ir kitų paskyrų.

„Gmail“ vartotojai įspėjami dėl gausybės sukčių atakų: štai ką turite padaryti nedelsiant (nuotr. SCANPIX)

Vartotojai, turintys „Gmail“ paskyras, turi išlikti budrūs dėl naujos el. pašto sukčiavimo schemos, kuri kelia didelį pavojų jų asmeniniams duomenims. Įsilaužėliai nuolat ieško naujų būdų atakuoti vartotojus, o nesupratę jų naujausio triuko, žmonės gali prarasti prieigą prie savo el. pašto ir kitų paskyrų.

REKLAMA
0

Naujausią pavojų pastebėjo „Malwarebytes“ komanda, kuri ragina kuo pasirūpinti savo paskyrų saugumu ir saugotis sukčių, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nauja grėsmė „Gmail“ naudotojams

Sukčiavimas prasideda pranešimu, tariamai siunčiamu iš „Google“ techninės pagalbos komandos, kuriame teigiama, kad kažkas bandė prisijungti prie paskyros ir reikia iš naujo nustatyti slaptažodį. Kartais šiuos el. laiškus papildo ir tikras telefono skambutis.

REKLAMA
REKLAMA

„Aukos gauna el. laišką arba telefono skambutį, tariamai iš „Google“ techninės pagalbos komandos, kuriame įspėjama, kad kažkas bandė nulaužti jų paskyrą ir neva geriausias būdas apsisaugoti – iš naujo nustatyti slaptažodį“, – aiškino „Malwarebytes“.

REKLAMA

Kaip veikia sukčiavimo schema?

Įsilaužėliai siekia gauti saugos kodą, kurį „Google“ siunčia slaptažodžio atkūrimui. Jei pavyksta, jie gali prisijungti prie paskyros ir pavogti asmeninę informaciją:

„Tada jie išsiunčia aukai atskirą paskyros atkūrimo el. laišką, kuriame ši pareigingai įveda savo prisijungimo duomenis. Paskyroje yra kodas, kurį auka turi perskaityti, kad patvirtintų savo teisėtumą.

REKLAMA
REKLAMA

Techninės pagalbos personalas teigia, kad įves šį kodą, kad iš naujo nustatytų sistemą, tačiau jie naudoja tas brangias kelias papildomas sekundes, kad užgrobtų aukos paskyrą.“

Neaišku, kiek plačiai paplitusi problema, tačiau kai kurie „Google“ vartotojai patvirtino, kad pastarosiomis savaitėmis jie tapo taikiniu.

Kaip apsisaugoti?

Ekspertai ragina būti atsargiems bet kokių „Google“ kontaktų atžvilgiu, kurie teigia, kad reikia atkurti paskyrą. Tai beveik neabejotinai – sukčiavimas. Apie šį naudojamą sukčiavimo būdą pasisakė ir „Google“ atstovai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Šie kontaktai ir jų svetainės nėra susiję su „Google“ ir gali teigti, kad teikia pagalbą atkuriant slaptažodį bei kitas su „Gmail“ susijusias palaikymo paslaugas.

Be to, šiose svetainėse gali būti reikalaujama apmokėti už jų paslaugas. „Google“ iš vartotojų neima mokesčio už paskyros duomenų atkūrimą ar slaptažodžio pakeitimą.

REKLAMA

Kitais atvejais sukčiai gali jums paskambinti ir teigti, kad jūsų „Google“ paskyra buvo nulaužta arba kad jūsų kompiuteryje yra virusas ar kita kenkėjiška programa. „Google“ neteikia pagalbos telefonu dėl „Gmail“, o tokie skambučiai nėra susiję su „Google“, – teigė atstovai.

Ši sukčiavimo schema – dar vienas priminimas, kad el. pašto saugumas yra kritiškai svarbus, o bet koks įtartinas pranešimas ar skambutis turi būti vertinamas atsargiai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų