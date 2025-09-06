Skubiai kreipiasi į „Gmail“ naudotojus: nedelsiant padarykite tai

Naujausią pavojų pastebėjo „Malwarebytes“ komanda, kuri ragina kuo pasirūpinti savo paskyrų saugumu ir saugotis sukčių, rašoma mirror.co.uk.
Nauja grėsmė „Gmail“ naudotojams
Sukčiavimas prasideda pranešimu, tariamai siunčiamu iš „Google“ techninės pagalbos komandos, kuriame teigiama, kad kažkas bandė prisijungti prie paskyros ir reikia iš naujo nustatyti slaptažodį. Kartais šiuos el. laiškus papildo ir tikras telefono skambutis.
„Aukos gauna el. laišką arba telefono skambutį, tariamai iš „Google“ techninės pagalbos komandos, kuriame įspėjama, kad kažkas bandė nulaužti jų paskyrą ir neva geriausias būdas apsisaugoti – iš naujo nustatyti slaptažodį“, – aiškino „Malwarebytes“.
Kaip veikia sukčiavimo schema?
Įsilaužėliai siekia gauti saugos kodą, kurį „Google“ siunčia slaptažodžio atkūrimui. Jei pavyksta, jie gali prisijungti prie paskyros ir pavogti asmeninę informaciją:
„Tada jie išsiunčia aukai atskirą paskyros atkūrimo el. laišką, kuriame ši pareigingai įveda savo prisijungimo duomenis. Paskyroje yra kodas, kurį auka turi perskaityti, kad patvirtintų savo teisėtumą.
Techninės pagalbos personalas teigia, kad įves šį kodą, kad iš naujo nustatytų sistemą, tačiau jie naudoja tas brangias kelias papildomas sekundes, kad užgrobtų aukos paskyrą.“
Neaišku, kiek plačiai paplitusi problema, tačiau kai kurie „Google“ vartotojai patvirtino, kad pastarosiomis savaitėmis jie tapo taikiniu.
Kaip apsisaugoti?
Ekspertai ragina būti atsargiems bet kokių „Google“ kontaktų atžvilgiu, kurie teigia, kad reikia atkurti paskyrą. Tai beveik neabejotinai – sukčiavimas. Apie šį naudojamą sukčiavimo būdą pasisakė ir „Google“ atstovai.
„Šie kontaktai ir jų svetainės nėra susiję su „Google“ ir gali teigti, kad teikia pagalbą atkuriant slaptažodį bei kitas su „Gmail“ susijusias palaikymo paslaugas.
Be to, šiose svetainėse gali būti reikalaujama apmokėti už jų paslaugas. „Google“ iš vartotojų neima mokesčio už paskyros duomenų atkūrimą ar slaptažodžio pakeitimą.
Kitais atvejais sukčiai gali jums paskambinti ir teigti, kad jūsų „Google“ paskyra buvo nulaužta arba kad jūsų kompiuteryje yra virusas ar kita kenkėjiška programa. „Google“ neteikia pagalbos telefonu dėl „Gmail“, o tokie skambučiai nėra susiję su „Google“, – teigė atstovai.
Ši sukčiavimo schema – dar vienas priminimas, kad el. pašto saugumas yra kritiškai svarbus, o bet koks įtartinas pranešimas ar skambutis turi būti vertinamas atsargiai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!