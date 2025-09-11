Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Toliau siautėja sukčiai: sostinėje išviliojo tūkstančius eurų

2025-09-11 08:43
2025-09-11 08:43

Vilniuje sukčiai iš dviejų žmonių apgaule išviliojo 13,3 tūkst. eurų, informavo policija.

Telefoniniai sukčiai BNS Foto

Vilniuje sukčiai iš dviejų žmonių apgaule išviliojo 13,3 tūkst. eurų, informavo policija.

0

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, trečiadienį apie 12 val. Vilniuje vyrui (gim. 1940 m.), būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 8,3 tūkst. eurų.

Pinigus nukentėjusysis atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui. 

Anot policijos, trečiadienį apie 10 val. sostinėje nepažįstami asmenys iš moters (gim. 1939 m.) apgaule išviliojo apie 5 tūkst. eurų, kuriuos ji atidavė nepažįstamai moteriai. 

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.

