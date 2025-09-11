Toliau siautėja sukčiai: sostinėje išviliojo tūkstančius eurų

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, trečiadienį apie 12 val. Vilniuje vyrui (gim. 1940 m.), būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 8,3 tūkst. eurų.
Pinigus nukentėjusysis atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Anot policijos, trečiadienį apie 10 val. sostinėje nepažįstami asmenys iš moters (gim. 1939 m.) apgaule išviliojo apie 5 tūkst. eurų, kuriuos ji atidavė nepažįstamai moteriai.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!