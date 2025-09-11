Olekas: Sabatauskas – ne vienintelis jo kandidatas į KT teisėjus

„Dar to sprendimo (dėl kandidato – BNS) nėra. J. Sabatauskas yra vienas iš kandidatų, man pasiūlyta daugiau“, – ketvirtadienį paskelbtame interviu „15min“ sakė J. Olekas.
„Mano požiūriu jis labai stiprus kandidatas, tiek metų dirbęs Seime, Teisės ir teisėtvarkos komitete. Jis galėtų būti. Tikrai svarstysiu ir jo kandidatūrą kaip galimą, bet tai nėra vienintelė kandidatūra“, – pridūrė jis.
Kitų kandidatų politikas neįvardijo, bet pripažino, jog J. Sabatausko skyrimas gali kelti klausimų dėl KT politizavimo.
Konstitucinio Teismo įstatyme numatyta, kad šio teismo teisėju gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip dešimties metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažą.
Šiuo metu J. Sabatauskas eina Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pareigas.
Konstitucinis Teismas, kurį sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus atnaujinamas trečdaliu. Šis atnaujinimas turi įvykti kitų metų pavasarį.
KT teisėjus skiria Seimas. Suėjus rotacijos metui, po kandidatą į teismo teisėjus pateikia prezidentas, Seimo pirmininkas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
