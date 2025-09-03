Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: jei neiškils naujų kaltinimų Paluckui, apkaltai nepritarsime

2025-09-03 08:59 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 08:59

Jei buvęs premjeras Gintautas Paluckas nesulauks naujų kaltinimų dėl savo praeities ir verslo ryšių, socialdemokratai nepalaikys opozicijos atstovų siūlymo pradėti jam apkaltą, sako Seimo vicepirmininkas Juozas Olekas. 

Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)

„Mes lauksime paties kolegos (pozicijos – ELTA). Mes apie tai, kaip jis mato savo perspektyvą, su juo pačiu nekalbėjome“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė parlamentaras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš manau, kad jeigu jis bus pasirengęs darbuotis ir neiškils naujų kaltinimų, ta situacija bus tokia, kokia yra dabar (…),  tai nepritarsime apkaltai“, – pridūrė J. Olekas. 

Kaip skelbta anksčiau, vasarą viešojoje erdvėje pasirodė žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius. Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.

Tuo metu vadovavimą socialdemokratams perėmęs Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad G. Paluckas gali trauktis iš politikos. Pasak jo, G. Paluckas galėtų priimti sprendimą iki Seimo rudens sesijos. Tiesa, pats G. Paluckas apie tai kol kas nėra užsiminęs. 

Nepaisant G. Palucko atsistatydinimo iš premjero pareigų, Seime gimė iniciatyva surengti politikui apkaltą – rugpjūčio pabaigoje opozicijoje dirbantys konservatoriai surinko tam reikalingus parašus.

