Olekas: jei neiškils naujų kaltinimų Paluckui, apkaltai nepritarsime

„Mes lauksime paties kolegos (pozicijos – ELTA). Mes apie tai, kaip jis mato savo perspektyvą, su juo pačiu nekalbėjome“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė parlamentaras.
„Aš manau, kad jeigu jis bus pasirengęs darbuotis ir neiškils naujų kaltinimų, ta situacija bus tokia, kokia yra dabar (…), tai nepritarsime apkaltai“, – pridūrė J. Olekas.
Kaip skelbta anksčiau, vasarą viešojoje erdvėje pasirodė žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius. Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.
Tuo metu vadovavimą socialdemokratams perėmęs Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad G. Paluckas gali trauktis iš politikos. Pasak jo, G. Paluckas galėtų priimti sprendimą iki Seimo rudens sesijos. Tiesa, pats G. Paluckas apie tai kol kas nėra užsiminęs.
Nepaisant G. Palucko atsistatydinimo iš premjero pareigų, Seime gimė iniciatyva surengti politikui apkaltą – rugpjūčio pabaigoje opozicijoje dirbantys konservatoriai surinko tam reikalingus parašus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!