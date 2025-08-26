Seime skubėdamas pasirodė Paluckas

„Jokių komentarų apie nieką“, – tepasakė G. Paluckas ir skubiai įėjo į Seimo plenarinių posėdžių salę.
Per pastaruosius keletą mėnesių viešojoje erdvėje pasirodė vis nauji žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius bei įtartinus sandorius.
Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė – laikinai eiti premjero pareigas pavesta finansų ministrui Rimantui Šadžiui.
Tiesa, Seime jau subrendo iniciatyva surengti politikui apkaltą – praėjusią savaitę opozicijoje dirbantys konservatoriai surinko tam reikalingus parašus.
