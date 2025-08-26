Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seime skubėdamas pasirodė Paluckas

2025-08-26 10:10
2025-08-26 10:10

Antradienį Seimui sprendžiant dėl naujosios premjerės Ingos Ruginienės kandidatūros, į parlamento posėdį atvyko ir pastaruoju metu iš viešosios erdvės pasitraukęs buvęs ministras pirmininkas Gintautas Paluckas. Vis tik, politikas atsisakė bendrauti su žurnalistais.

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

Antradienį Seimui sprendžiant dėl naujosios premjerės Ingos Ruginienės kandidatūros, į parlamento posėdį atvyko ir pastaruoju metu iš viešosios erdvės pasitraukęs buvęs ministras pirmininkas Gintautas Paluckas. Vis tik, politikas atsisakė bendrauti su žurnalistais.

1

„Jokių komentarų apie nieką“, – tepasakė G. Paluckas ir skubiai įėjo į Seimo plenarinių posėdžių salę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per pastaruosius keletą mėnesių viešojoje erdvėje pasirodė vis nauji žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius bei įtartinus sandorius.

Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė – laikinai eiti premjero pareigas pavesta finansų ministrui Rimantui Šadžiui.

Tiesa, Seime jau subrendo iniciatyva surengti politikui apkaltą – praėjusią savaitę opozicijoje dirbantys konservatoriai surinko tam reikalingus parašus.

