Lietuva turi premjerę – Seimas patvirtino Ruginienės kandidatūrą

Už jos kandidatūrą balsavo 78 Seimo nariai, prieš – 35, susilaikė 14.
Liepą iš premjero posto pasitraukus Gintautui Paluckui, valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) pretendente užimti jo vietą pasirinko I. Ruginienę, kuri dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministre.
Jos kandidatūrą praėjusią savaitę patvirtino prezidentas Gitanas Nausėda, todėl dabar galutinį žodį tarė Seimas.
Prieš balsavimą – frakcijų lyderių ir kitų politikų pasisakymai „už“, „prieš“ ir net pamokymai I. Ruginienei pasiklausyti kolegų pareiškimų neatsukus jiems nugaros. Taip pat, I. Ruginienės padėkos komandai, partneriams.
„Mano didžiausia svajonė kadencijos pabaigoje atsistoti vėl taip pat prieš jus ir pasakyti, kad galėjome nudirbti labai svarbius darbus. Noriu pasakyti, kad aš tvirtai pasiryžusi ir dirbsiu su visais.
Reikės ateiti į frakciją – kvieskite ir net jeigu bus nepatogūs klausimai. Diskutuokime, dalinkimės nuomonėmis. Noriu jus pakviesti daugiau neskirti laiko dalinimuisi epitetų, vienas kito juodinimui, bet koncentruotis į darbus“, – iš Seimo tribūnos kalbėjo ji.
„Tiek aš, tiek mūsų koalicija pasirengusi jau nuo rytojaus dirbti ir dirbti rimtai. Prisijunkite, jeigu jūs siekiate to paties tikslo“, – ragino I. Ruginienė.
Tapusi premjere, I. Ruginienė pirmųjų užsienio vizitų ji vyktų į Ukrainą ir Lenkiją.
Seimui patvirtinus I. Ruginienės kandidatūrą, ji ne vėliau kaip per 15 dienų turės sudaryti Ministrų kabinetą ir pateikti jį prezidentui patvirtinti. Tuomet I. Ruginienė turės pristatyti Seimui jau patvirtiną Ministrų kabinetą ir teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Kasčiūnas: „Socialdemokratai nėra pasiruošę atsakingai vadovauti valstybei“
Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas frakcijos vardu kalbėjo, kad socialdemokratai nėra tinkami vaodvauti valstybei, o I. Ruginienė neturi patirties būti premjere.
„Visų pirma, turime konstatuoti, kad didžiausią frakciją Seime turinti partija yra krizėje. Tie, kurie galėtų ir turėtų užimti ministro pirmininko pareigas, kaip ir prieš devynis mėnesius, taip ir dabar to nedaro. O tie, kuriems trūksta patirties, arba nėra tinkami, braunasi į visus įmanomus postus“, – antradienį Seime aklbėjo L. Kasčiūnas.
„Socialdemokratai nėra pasiruošę atsakingai vadovauti valstybei. Daugeliui jų lyderių asmeninė gerovė rūpi labiau nei valstybės interesai“, – sakė jis.
L. Kasčiūnas priminė, esą konservatoriai dar teikiant Gintauto Palucko kandidatūrą perspėjo, „kad tai baigsis blogai: vėl kils nauji korupcijos skandalai ir rimtos eeputacijos problemos“.
„Nereikėjo laukti nė metų, kad šie įspėjimai pasiteisintų su kaupu“, – kalbėjo konservatorių lyderis.
„Šiandien socialdemokratai siūlo naują kandidatę į premjeres: ambicingą, draugišką ir šilta šypsena aplinkinius nuginkluojančią socialinės apsaugos ir darbo ministrę. Tačiau nepaisant šių gerų žmogiškų savybių, negalima neatkreipti dėmesio į kandidatės politinės patirties, valstybės darbo ryškią stoką. Ir tai yra esminiai trūkumai kandidatei asmeniškai, nes esminiai valstybės reikalai visų pirma laikosi ant ministro pirmininko pečių
Todėl turime konstatuoti, kad socialdemokratai mažiau nei per metus neatsakingai stumia Lietuvą į dar vieną, jau antrą, politinį eksperimentą, visiems siūlydami galvoti – o gal šį kartą pavyks?“ – klausė L. Kasčiūnas.
Jis neatmetė, kad kandidatei vis dėlto reikia suteikti galimybę. Politiko teigimu, premjerais negimstama.
„Deja, tam egzistuoja labai rimta kliūtis ir ji yra politinio pobūdžio. Net ir norint, ministrės pirmininkės kandidatūros negalime atsieti nuo jos koalicijos partnerių“, – sakė L. Kasčiūnas, toliau kalbėdamas apie „Nemuno aušrą“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungą.
„Gerbiami Seimo nariai, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) negali paremti I. Ruginienės kandidatūros į ministres pirmininkes ir balsuos prieš“, – apibendrino jis, čia pat pažadėdamas, kad konservatoriai išliks „principinga ir konstruktyvia“ opozicija, kuri bus pasirengusi padėti socialdemokratams.
Žemaitaitis apie Ruginienę: tarsi kometa įskrido į Lietuvos politinį žemėlapį
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis I. Ruginienę palygino su kometa: „I. Ruginienė prieš keletą savaičių tarsi kometa įskrido į Lietuvos politinį žemėlapį. Visiems buvo nauja, visiems buvo nuostabu, visi diskutavo ir galvojo, kas čia per žmogus. Kas baisiausia, kad politinis korektiškumas, deja, buvo ne toje orbitoje.“
„Tik paskelbus pavardę ir socialdemokratų, partijai prabalsavus ir nominavus ją į premjeres pasirodė purvas. Pasirodė juodinimas, pasirodė istorijos, menamos, tinkamos, netinkamos. Bet visa tai buvo gerai surežisuota. Parengtos trys istorijos buvo nukreiptos ir į kitus tris socialdemokratų kandidatus. Nepavykus vienam, informacija pasens. Tai buvo penktadienį išpublikuotos vienos ir kitos publikacijos“, – sakė politikas.
R. Žemaitaitis nepraleido progos įgelti konservatoriams ir ragino balsuoti už I. Ruginienės kandidatūrą.
„Mielieji mano, didieji jūs patriotų gynėjai, kur jūs čia kalbate, kad paremsite valdančiąją daugumą, šiandieną ir yra ta diena, kada jūs galite paremti savo balsais, šiandieną yra ta demokratijos diena kada jūs peržengsite savo asmenines ambicijas ir parodysite, kad galite dirbti“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.
„Suteikite premjerei galimybę 100 dienų įrodyti, ko ji verta“, – pridūrė jis.
Ruginienės kandidatūros ketino nepalaikyti ne tik konservatoriai
Neeiliniame Seimo posėdyje G. Nausėda oficialiai pristatė I. Ruginienės kandidatūrą į ministro pirmininko postą. Šalies vadovas pabrėžė laukiantį sunkų darbą, o kad jis toks bus, iš karto I. Ruginienei leido pajusti opozicija. Dar praėjusią savaitę konservatoriai prisipažino, kad nors ir nespėjo jai užduoti klausimų ir išgirsti atsakymų, balsuos „prieš“.
I. Ruginienė į neeilinį Seimo posėdį atėjo su šypsena, nors visi susirinko būtent dėl jos. Nors su nedidele politine patirtimi, o premjero darbas vienas sunkiausių valstybėje, bet jai pavyko praeiti prezidento filtrą. Todėl Gitanas Nausėda atvyko jos kandidatūrą oficialiai pristatyti Seimui.
I. Ruginienė šią kadenciją dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministre, G. Nausėda, kadaise ją pavadinęs „ponia Gerovės valstybe“, išskyrė ir sukauptą patirtį dirbant profesinėse sąjungose.
„Patirtis, sukaupta vadovaujant profesinėms sąjungoms ir atstovaujant darbuotojų interesams Trišalėje taryboje leido jai atsiskleisti kaip ministerijos vadovei ir konstruktyviai bei kompromisų ieškančiai derybininkei“, – praėjusią savaitę teigė G. Nausėda.
Dėmesį skirs gynybai
Nors I. Ruginienė visą laiką akcentuodavo, kad prioritetą reikia skirti sunkiausiai besiverčiantiems gyventojams, bet dabar žada, kad saugumo ir gynybos finansavimas nenukentės.
„Taigi pristatau Vyriausybės programos tikslus, kuriems skirsiu didžiausią savo dėmesį. Tai Lietuvos saugumas, ekonomikos augimas ir socialinė gerovė“, – sakė I. Ruginienė.
Tiesa, konservatoriai atkreipia dėmesį, kad ji palaiko ryšius su kairiaisiais radikalais ir primena jos priešrinkimines kalbas.
„Jūs deklaruojate šiandien 5–6 proc. gynybai, bet jūs buvote vienintelė kandidatė vienmandatėje apygardoje, sakiusi „ne“, kai buvote paklausta, ar pritariate bent 4 procentams, būtų didinamas šis finansavimas“, – kandidatės į premjerus klausė konservatorių frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė.
„Mano pasiryžimas stiprinti gynybą yra labai, labai aiškus. Kitos deklaracijos tikrai nebus“, – atsakė I. Ruginienė.
Tiesa, kai Lietuvą valdė konservatoriai, jie gynybai skyrė perpus mažiau, nei dabar įsipareigojo daryti socdemai. Nesugebėję savo kadencijos metu priimti partnerystės ir Stambulo konvencijos, konservatoriai prašė pažado, kad šiuos klausimus išspręs socdemai.
„Bus priimti partnerystės, Stambulo konvencija... reprodukcinė sveikata. Ar tie klausimai bus jūsų darbotvarkėje, atsižvelgiant į jūsų koalicijos partnerius, ir mes galėsime čia dėl jų balsuoti?“ – klausė TS-LKD frakcijos narys Matas Maldeikis.
I. Ruginienė pareiškė, kad šie klausimai turės kažkada pasiekti Seimo salę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!