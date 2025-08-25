Naujoje koalicijoje nesutarimai dėl mokesčių reformos greitai užgniaužti: „Neprasminga apie tai kalbėti“

Naujos valdančiosios koalicijos derybininkams sprendžiant mokesčių reformos likimą, į derybas skubiai atvyko laikinasis premjeras Rimantas Šadžius, į kurio pusę stoja ir socialdemokratai. Tiesa, Remigijus Žemaitaitis užsimena, kad kitąmet gali nedidėti bent jau degalų akcizai.
Pajutę valdžios kvapą, naujieji galimi socdemų partneriai „valstiečiai“ su lenkais reikalauja vėl keisti mokesčių sistemą, socialines išmokas.
Štai „valstiečiai“ reikalauja grąžinti centralizuoto šildymo lengvatą, dėl ko šildymas atpigtų dešimtadaliu, taip pat siūlo įšaldyti nekilnojamojo turto vertes, kad nekilnojamojo turto brangimas rinkoje nedidintų jo mokesčių. Taip pat „valstiečiai“ reikalauja nedidinti gyventojų pajamų mokesčių individualiai veiklai.
„Apie bankų mokesčius, akcizus kalbėjome, čia daugiausia diskutavome, ieškojome sutarimo“, – sakė „Valstiečių“ pirmininkas Aurelijus Veryga.
„Valstiečiai“ siūlo didinti akcizus svaigalams
Socdemams prašnekus, kad „valstiečių“ mokestiniai reikalavimai valstybės biudžete atvertų kone milijardo eurų skylę, šie siūlo ją apkamšyti didesniais akcizų mokesčiais – dar labiau padidinti juos rūkalams ir alkoholiui. O lenkai reikalauja didesnio finansavimo rajoniniams keliams ir šeimoms – vaikų pinigus didinti ne dešimtadaliu, o kone padvigubinti, vietoje dabartinių 122 eurų iki 200 eurų.
„Ilgai svarstėme, bet sutikome, kad reikia didinti, yra kitų priemonių remti šeimas, bet vaiko pinigai lieka, didinsim“, – pasiekta pergale džiaugėsi LLRA-KŠS pirmininkas Waldemaras Tomaszewskis.
Nors ir užstrigęs ties socialdemokratų būstinės durimis, laikinasis premjeras R. Šadžius į koalicines derybas pateko ir derybas dėl mokesčių nutraukė.
„Neprasminga apie tai kalbėti, nesutariame, to nebus daroma, tam kvietėme laikinai einantį pareigas finansų ministrą, kad paaiškintų, kad būtų labai liūdnos pasekmės deficito, ekonominio tvarumo prasme. Gali ateiti su daug norų, bet jie valstybei kainuoja, gali auginti deficitą, ES paramos pinigų negavimą“, – teigė laikinasis Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Iš akcizų surinktume papildomai 30 mln. eurų, akivaizdu, kad skaičiai prasilenkia, klausimas juodojoje rinkoje, Kaune įvykis – sulaikyta kontrabandos gaminimo cechas, kur milijoniniai nuostoliai padaryti“, – siūlė „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.
„Aušriečiai“ pasiekė pergalę dėl akcizų kurui sustabdymo
Tiesa, R. Žemaitaitis skelbia, kad derybininkai linksta kitąmet nevykdyti praėjusios kadencijos dešiniųjų priimto degalų branginimo plano ir bent metams įšaldyti degalų akcizus, dėl kurių padidėjimo šiemet daugybė vairuotojų, ypač krovininių automobilių, dyzeliną ėmė piltis Lenkijoje, o ne Lietuvoje.
„Sutarėm dėl akcizų, kuro akcizą galima įšaldyti metams, žiūrime, koks būtų finansinis netekimas, ar parduotume daugiau dyzelio“, – sakė R. Žemaitaitis
Pagal ankstesnio Seimo priimtą planą, didesni degalų akcizai kitąmet benzino ir naftos dujų litrą pabrangintų dar 5 centais, o dyzelino apie 8 centus.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: