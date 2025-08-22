Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pjausite žolę? Gerai pagalvokite – štai kada skirs 400 eurų baudą

2025-08-22 18:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 18:27

Dar prieš kelerius metus Seimas pritarė Administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, kuriomis siūlyta griežčiau bausti už viešosios rimties trikdymą ir triukšmavimą neleistinu paros metu.

Žolės pjovimas (nuotr. BNS/K. Vanagas)

2

Pataisose numatyta, kad už šauksmus, švilpimą, garsų dainavimą arba grojimą muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais, ar kitus triukšmą keliančius veiksmus gatvėse aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, asmenys būtų baudžiami nebe nuo 20 iki 80, bet nuo 80 iki 200 eurų bauda.

Juridinių asmenų vadovai arba kiti atsakingi asmenys būtų baudžiami nuo 200 iki 300 eurų dydžio bauda.

Taigi, jeigu gyventojams bus trikdoma ramybė, pavyzdžiui, anksti ryte ar vėlai vakare pjausite žolę, už pakartotinį pažeidimą gali grėsti ir dar didesnės baudos.

Tokiu atveju gyventojai būtų baudžiami nuo 200 (buvo 80) iki 300 eurų bauda, juridinių asmenų vadovai ar kiti atsakingi asmenys – nuo 300 iki 400 eurų bauda.

