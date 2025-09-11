Iš Vitos Žibos – aštri replika Justino Jankevičiaus žmonai

Smalsiausius žiūrovus, kurie yra tiesiog neabejingi Lietuvos žvaigždžių gyvenimui, naujoje „Soliariumo“ laidoje sudomino Vitos pletkų tema.
Justinas Jankevičius sulaukė netikėto klausimo
Pastaroji J. Jankevičiaus pasiteiravo, kodėl jo žmonos Gretos Mikalauskytės-Jankevičės staiga neliko tinklalaidėje „Sofos lyga“, kurią ji anksčiau vesdavo su Milda Stasiule ir Dijora Petrikonyte.
O tiksliau, kas nutiko, kad vietoje Gretos dabar išvysime žinomą komikę – Laurą Dragūnaitę.
„Buvo tokia tinklalaidė internete „Sofos lyga“. Žmonės kalba, kad iš jos buvo išmackevičinta Greta Jankevičė ir vietoje jos priimta Laura Dragūnaitė.
Sklinda kalbos, kad moterys atima vienos iš kitų darbus. Man įdomu, kas galėtų pakomentuoti, kad Jankio Greta išmackevičinta“, – laidoje rėžė Vita.
Kalbėdama apie „išmackevičinimą“, Vita turėjo omenyje istoriją, kai kitoje tinklalaidėje „Dar tos čia“, kurią iš pradžių vedė Ieva Mackevičienė, Aistė Katlerė ir Gelminė Glemžaitė-Stonkė, staiga nebeliko Rolando Mackevičiaus žmonos.
J. Jankevičius atsakė į repliką, primindamas dar kitą istoriją: „Aš šiaip galėčiau paskambinti Dijorai. Ai, pala, mes Dijorą išmackevičinom iš „Gero vakaro šou“, tai kaip ir gautųsi toks atsiskaitymas“, – juokavo J. Jankevičius.
„Soliariumas“ – trečiadieniais, 19.30 val. per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!