  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Komikas Grimalis pažėrė pagyrų Veličkai: „Jis pakėlė mus rinkoje“

2025-09-10 13:06
2025-09-10 13:06

Šį trečiadienį žiūrovų laukia jau antroji, pikantiška ir aštriausių pastabų įvairiems keistiems reiškiniams ar įdomiausioms naujienoms Lietuvoje ir pasaulyje negailinti TV3 žiniasklaidos grupės laida „Soliariumas“. Krepšinis, aktualijos, ir, žinoma, pletkai – laidos vedėjai Justinas Jankevičius, Mantas Grimalis, Vita Žiba ir Aidas Puklevičius aptars viską.  

Komikas M. Grimalis pažėrė pagyrų A. Veličkai (Nuotr. spaudos pranešimo)
Šį trečiadienį žiūrovų laukia jau antroji, pikantiška ir aštriausių pastabų įvairiems keistiems reiškiniams ar įdomiausioms naujienoms Lietuvoje ir pasaulyje negailinti TV3 žiniasklaidos grupės laida „Soliariumas“. Krepšinis, aktualijos, ir, žinoma, pletkai – laidos vedėjai Justinas Jankevičius, Mantas Grimalis, Vita Žiba ir Aidas Puklevičius aptars viską.  

Aktualijų šou prasidės nuo pokalbio apie tai, kas pastarosiomis dienomis skamba kiekvieno lietuvio lūpose – krepšinio. Ir, nors Lietuva savo kelionę Europos krepšinio čempionate jau baigė, mūsų krepšininkai vis tiek verti didžiausių pagyrų. 

Komikas M. Grimalis pažėrė pagyrų A. Veličkai
Štai Grimalis prisipažins esantis ypatingai dėkingas Arnui Veličkai. Komikas rinktinės krepšininkui dėkos ne tik už nuostabias rungtynes prieš Latviją, bet ir už ypatingą dovaną, kurią  jis to nė nežinodamas suteikė visiems plikiems Lietuvos vyrams.  

„Suprantate, ką jis padarė? Jis visus mus pakėlė rinkoje. Kas liečia vienišus praplikusius vyrus, mes moterims įprastai esame kaip salės darbuotojas. Jos tiesiog praeina, kažko užklausia, nereikia, ačiū ir iki – ieško kažko kito. Bet nuo šiol situacija keičiasi! Velička, ačiū tau. Tu esi mūsų dievas! Tu esi tas, dėl kurio verta gyventi!“ – nuoširdžiai dėkos M. Grimalis. 

Žinoma, laidoje neliks neaptartos ir aktualijos

„Paaiškėjo, kad vaikų pasakose gyvybės vandenį surasti našlaičiui yra lengviau, nei mūsų ministrei pirmininkei surasti kandidatus į ministrus“, – sakys A. Puklevičius klausdamas, gal patarimų Ingai Ruginienei turi jo kolegos? 

Vita Žiba pateiks ne vieną stulbinantį pasiūlymą. Pavyzdžiui, į susisiekimo ministrus ji siūlys... visas grupės „Šeškės“ nares. „Siūlau visas tris į vieną postą, nes susisiekti su Nijole joms taip ir nepavyko...“ – sakys ji, tuo tarpu A. Puklevičius šiam postui siūlys bet kurį „Bolt“ vairuotoją.  

O į kokius ministrus vedėjai siūlys Radži, Jessicą Shy, Edgarą Eidėjų bei kitus žinomus Lietuvos žmones? Tą sužinosite jau šį vakarą. 

Smalsiausius žiūrovus, kurie yra tiesiog neabejingi Lietuvos žvaigždžių gyvenimui, sudomins ir Vitos pletkų tema. Pastaroji Justino Jankevičiaus klaus, kodėl jo žmonos Gretos Mikalauskytės staiga neliko tinklalaidėje, kurią ji vesdavo su Milda Stasiule ir Dijora Petrikonyte? Tiksliau, kas nutiko, kad vietoje Gretos dabar išvysime žinomą komikę? Visa tai taip pat sužinosite šį vakarą. 

„Soliariumas“ – kiekvieną trečiadienį, 19.30 val. per TV3! 

