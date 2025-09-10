Žymus komikas siūlo pagalbą Ruginienei – ministro postą siūlo šiam veikėjui

Laida prasideda pagyromis krepšininkui Arnui Veličkai, kuris, anot komiko Manto Grimalio, keičia požiūrį į praplikusius vyrus. Vedėjai negaili gražių žodžių Europos čempionate sužibėjusiam A. Veličkai ir siunčia jam šiltus linkėjimus.
„Velička, ačiū tau. Tu esi mūsų dievas! Tu esi tas, dėl kurio verta gyventi!“ – dėkojo M. Grimalis.
Šią savaitę laidos herojai aptaria pastarųjų dienų aktualijas, viena jų – galimų ministrų sąrašas. Rubrikoje „Savaitės antraštės“ Aidas Puklevičius mini sudėtingą situaciją ministrų klausimais ir siūlo pagalbą Ingai Ruginienei.
Kas galėtų tapti ministru?
„Vaikų pasakose gyvybės vandenį surasti našlaičiui yra lengviau, nei ministrei pirmininkei Ingai Ruginienei rasti kandidatus į ministrus“, – teigia A. Puklevičius.
Tad satyrinės aktualijų laidos vedėjai nutaria pateikti šmaikščius siūlymus Ingai Ruginienei, rinkdamiesi kandidatus iš Lietuvos šou pasaulio žvaigždžių.
„Aš manau, kad tai turėtų būti žmonių žmogus – na, pavyzdžiui, Pupų Dėdė“, – teigia komikas Mantas Grimalis.
Savo sąrašą, kas galėtų tapti ministrais, pristatė ir komikė Vita Žiba. Ministru pirmininku V. Žiba siūlo tapti dainininkui, grupės „Lemon Joy“ vokalistui Igoriui Kofui. Anot jos, paslaptingas dainininko gyvenimas leistų jam užimti šį postą.
Aplinkos ministru komikė siūlo skirti dainininką Remį Retro. Kaip teigė V. Žiba, dainininko sąsajos su gamta – didžiulis pliusas šiose pareigose.
Ekonomikos ir inovacijų ministre ji siūlo tapti Jessicai Shy, o energetikos ministru – skandalingąjį dainininką SEL.
Savo pasiūlymus dėl ministrų pateikė ir Justinas Jankevičius.Justinas Jankevičius (nuotr. Organizatorių)
„Mano sąraše Egis užima kitą ministeriją“, – sako J. Jankevičius.
Išsprendę ministrų klausimą, šou herojai perėjo prie rubrikos „Pletkai“, kuria rūpinasi komikė Vita Žiba.
Naujienos iš Jungtinės Karalystės
Rubrikoje aptariamos naujienos ne tik iš Lietuvos pramogų pasaulio, bet ir iš Anglijos.
„Translytė moteris pasimatymo metu nuo vaikino slėpė, kad kadaise buvo vyras“, – naujieną pranešė A. Puklevičius.
Ši žinia nustebino laidos herojus – jie ėmė spėlioti, kaip apgaule besiskundžiantis vyras galėjo nepastebėti tam tikrų išvaizdos detalių.
„Pletkų“ skiltyje dėmesio sulaukė ir verslininkė Inga Stumbrienė, kuri tapatinama su šiuo metu itin populiariu žaislu – Labubu.
Kokius pasiūlymus ministro postui pateikė Justinas Jankevičius? Ir koks buvo jo atsakymas, kai Vita Žiba paklausė, kodėl jo žmona buvo išmesta iš podkasto, kuriame dabar dalyvauja buvusi kolegė Dijora?
„Soliariumas“ – kiekvieną trečiadienį, 19.30 val. per TV3. Laidą stebėti galite ir tiesioginėje transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje.
