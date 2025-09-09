Tūkstančiai žmonių plūsta į savivaldybes: laikas teikti kompensacijas dėl šildymo

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Iš Justiniškių atvykusi septyniasdešimtmetė Helena ieško vietos šalia kitų laukiančiųjų eilėje sostinės centre esančioje savivaldybėje. Senjorė nusprendė nedelsti ir pateikti prašymą šildymo kompensacijai vos šią savaitę sostinės savivaldybei paskelbus prašymų priėmimo pradžią.
Nuo pat ankstyvo ryto kompensacijų besirenkantys senjorai pasakoja laukiantys eilėje po dvi ir daugiau valandų. Savivaldybės darbuotojai ragina teikti prašymus nuotoliu: internetu ar telefonu, tačiau susirinkusieji pirmenybę teikia gyvam bendravimui.
„Duokite telefonu asmens kodą. Man žulikai jau vienąsyk bandė taip, ne, geriau ateisiu, pasėdėsiu“, – kodėl pasirinko kompensacijos prašymą pildyti gyvai, pasakoja kalbinta vilnietė.
Savivaldybė kaltę permeta ministerijai
Sostinės valdininkai pasakoja, kad kasdien suguža prašyti kompensacijų šimtai gyventojų – dvigubai daugiau nei prieš metus ir prognozuoja, kad kompensacijas šį sezoną gaus dešimtadaliu daugiau vilniečių nei praėjusį – apie 40 tūkst. Dėl tokių eilių meras Valdas Benkunskas kaltina Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, nustačiusią daugybę reikalavimų kompensacijoms gauti.
„Biurokratinė tikrinimo mašina turi paprastėti, lengvėti. Esame ministerijai teikę ne vieną pasiūlymą prašymų vertinimo procedūrą daryti paprastesnę“, – komentuoja V. Benskunskas.
Matydami tokius kompensacijų prašytojų vargus Vilniuje, Kauno savivaldybės darbuotojai negali atsistebėti.
„Prašymų priėmimas vyksta seniūnijose, 7 asmenų aptarnavimo poskyriuose. Eilės yra, gyventojai laukia, bet situacija kontroliuojama“, – teigia Kauno savivaldybės poskyrio vedėja Simona Ožiūnienė.
Energetikos agentūra prognozuoja, kad artėjantį šildymo sezoną kainos turėtų būti panašios kaip ir praėjusį, tačiau valdantieji nuspendė panaikinti PVM lengvatą, dėl ko šildymas įpusėjus sezonui nuo sausio pabrangs dešimtadaliu. Dėl to savivaldybės prognozuoja, kad šildymo kompensacijų prašytojų bus antra banga.
Ruginienės siūlymas sulaukė kritikos
Negana to, būsimoji premjerė Inga Ruginienė dėl didesnio mokesčio nuo sausio pabrangsiant šildymui, mainais žada sušvelninti sąlygas kompensacijoms gauti. Sąskaitose turimų piniginių lėšų lubas siūlo pakelti trigubai, o vienbučių ir dvibučių namų savininkams 50 proc. padidinti ploto normatyvą.
„Su didėjančiomis kainomis skirsime didesniam kiekiui žmonių paramą, sprendimas būtinas ir dėl to, kad turtingas sluoksnis gali sumokėti pilną kainą“, – teigia I. Ruginienė.
Tačiau tokį Ruginienės dosnumą buvęs ministras Linas Kukuraitis ir Kauno savivaldybės atstovai peikia.
„Vertiname nelabai kaip, įstatymas yra nepasiturintiems gyventojams, vertinamas turtas, santaupos, nesinorėtų turto švelninimo“, – sako S. Ožiūnienė.
„Žiūrėsime socialinio teisingumo, ar kvadratas bute, name turi skirtingą vertę šildymo prasme, ar reikia vertes keisti, diferencijuoti? Kaip socialinį teisingumą užtikrinti?“ – klausia Seimo narys, demokratas Linas Kukuraitis.
Praėjusią palyginti šiltą žiemą kompensacijas gavo 5 proc. šalies gyventojų – apie 160 tūkst., tai yra beveik dešimtadaliu mažiau nei buvusį sezoną, kada dėl karo Ukrainoje dar buvo aukštos energijos kainos ir nebuvo vertinimas gyventojų turtas. Tačiau Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad artėjantį sezoną kompensacijas gaus žymiai daugiau žmonių – apie 190 tūkst. ir tam prireiks kone dvigubai daugiau pinigų – apie 100 mln. eurų, vietoje praeitą sezoną išleistų 56 mln. eurų.
