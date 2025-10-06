Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Naktį į Linos namus įsiveržė policija ir suėmė jos vyrą: moteris negali patikėti, kad tai – realybė

2025-10-06 18:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba"
2025-10-06 18:30

Jauna moteris buvo labai laiminga ir ruošėsi vestuvėms, kai vieną naktį į jos ir mylimojo namus įsiveržė gausios policijos pajėgos. Vyrui buvo pareikšti siaubingi įtarimai. Moteris bando apginti savo vyrą ir tikina, kad įvyko apmaudi klaida. 

1

Situaciją aiškinosi „TV Pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė. 

Lina teigia, kad į jos ir sugyventinio namus pasibeldė policijos pareigūnai. Ričardą pareigūnai suėmė ir išvežė dėl pateiktų kaltinimų dėl nepilnamečio išžaginimo. Lina yra pasimetusi ir nežino, ką galvoti. Moteris tikina, kad jai policija jokios informacijos nesuteikia būtent dėl to, kad ji nėra oficiali sutuoktinė.

„Aš dėkoju Dievui, kad tokį auksinį vyrą turiu“, – pradeda pasakojimą Lina. 

Lemtinga diena prasidėjo kaip visos kitos – abu nuvažiavo į parduotuvę, apsipirko. Vėliau vyras vienas išvažiavo į parką, be savo gyvenimo draugės. 

„Jis sako, kad važiuos vakare iki sūnėno, pažiūrėt, ką veikia, gal juos parke pamatys. Vakare, apie 17 valandą išvažiavo. Pasakojo vėliau, kad sutiko savo brolį ir mano draugę. Kažkaip, sako, keistai bendrauti pradėjo brolis. Pasisveikino ir toks lipšnus buvo“, – teigia Lina.

Tą dieną pora kaip niekur nieko nuėjo miegoti. O jau labai vėlią naktį į duris pradėjo belstis gausios policijos pajėgos. Pareigūnai nedelsiant sulaikė Ričardą ir pareiškė jam įtarimus. 

„Aš apsirengiu, išėjau į koridorių ir sakau: jūs turit teisę įsiveržti į namus, kada žmonės miega? Kaip man pasakė, kad jis yra sulaikomas už išžaginimą mažamečio vaiko. Aš atsisukau, sakau: palaukit, aš jį pažįstu ligą laiką – jis to negalėjo padaryti, jis nei blogo žodžio nėra pasakęs, – graudinasi Lina ir atskleidžia, kad Ričardas ne kartą savo sūnėnui ir jo draugams parke duodavo pasivažinėti savo elektriniu paspirtuku. – Jis sėdi ant suoliuko, sėmkes lukštena ir tie vaikai važinėja visi.“ 

Atskleidė daugiau detalių

Iš pradžių policija sulaikė du vyrus – moters sugyventinį ir jo brolį. Pastarąjį iš areštinės netrukus paleido. Jauna moteris tikina, kad jeigu mylimasis bus apkaltintas nepilnamečio išžaginimu ir dėl to nuteistas, ji jam atleistų: „Aš viskam dėl to žmogaus esu pasiryžusi“. 

Po pirmojo Gerdos Žemaitės susitikimo su Lina praėjo maždaug mėnuo, Ričardas vis dar areštinėje, tyrimas vis dar vyksta. Per šį laiko tarpą Lina ištekėjo už kalėjime sėdinčio Ričardo. Moteris vis dar tvirtai tiki, kad kaltinimai jos vyrui – tai tik skaudi klaida. 

Moteris nuo savo šeimos ilgą laiką slėpė tikrąją tiesą, kur pradingo jos mylimasis. Ji tikėjosi, kad viskas greitai baigsis, tačiau dabar jau žino visi artimieji. 

„Buvau informuota, kad brolienė buvo kalbėjus su mano mama, viską atpasakojo. Mano dukra [kuri gyvena su Linos mama – red. past.] man paskambino ir pasakė, jog girdėjo gandus, kad Ričardas yra sulaikytas. (...) Man dukra sako, kad mamyte, tu mane pamiršai, tu nebenori su manimi bendrauti. Kaip aš galiu savo vaiko nenorėti matyti?“ – klausia Lina ir priduria, kad po Ričardo sulaikymo ji užsisklendė „kokone“ ir nebebendravo su savo gimine. 

G. Žemaitė su Lina apsilankė jos tėvų namuose. Moters patėvis teigia, kad Ričardas jam pasirodė normalus vyras, o štai motina yra pasiryžusi atskleisti visą skaudžią tiesą apie savo dukrą ir jos vyrą Ričardą. 

Ką ji naujo papasakojo „TV Pagalbos“ gelbėtojai, sužinokite aukščisu esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

