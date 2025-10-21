Edvino gyvybę išgelbėjo išmanusis laikrodis: baisi nelaimė įvyko namuose dirbant prie kompiuterio

33 metus savo kojomis vaikščiojęs vyras pasakoja apie dieną, kai viskas apsivertė ir teko atsisėsti į neįgaliojo vežimėlį.
Kraupi trauma darbo metu
Gydytojai prognozavo dar liūdnesnes žinias, tačiau Edvinui pavyko įrodyti, kad jis nori gyventi.
„Dirbau prie kompiuterio, bandžiau stotis, kėdė lūžo, kritau nuo antresolės, kuri buvo vos 2,2 m aukščio. Ten buvo laiptai iš dėžių, o kadangi per juos kritau, patyriau daugybinius lūžius: pamatinė kaukolės dalis, 3 stuburo slanksteliai“, – pasakoja Edvinas.
„Mane operavo 5 chirurgai 7 valandas. Prognozės buvo tragiškos: jeigu atsikelsiu, nevaldysiu nieko žemiau pečių ir, greičiausiai, liksiu „daržovė“, – dalijasi vyriškis.
Vyrui sunku prisiminti siaubo kupiną įvykį – jis atmena tik akimirką, kai bandė atsistoti ir padėti sau gyventi.
„Kai mane atrado, pagalvojo, kad kažkas apvogė, užmušė ir paliko myriop“, – sako Edvinas.
Anot vyro, jam buvo itin sunku susitaikyti su tuo, kad jis negalės vaikščioti. Šią mintį jis neigė sau ir prieštaravo medikams.
„Neigiau, kodėl aš negalėsiu vaikščioti? Aš galėsiu“, – pasakoja Edvinas.
Išmanusis laikrodis išgelbėjo gyvybę
Vyriškį išgelbėjo ant rankos nešiojamas išmanusis laikrodis. Kaip jis pats sako – jei jo nebūtų turėjęs, viskas būtų pasibaigę mirtimi.
„Per laikrodį paskambinau žmogui, gyvenančiam 2 aukšte. Jis turėjo buto kodą, atvyko, iškvietė visas tarnybas ir mane išgelbėjo. Jei ne laikrodis, manęs būtų pasigedę gal po paros – o tada jau būtų buvę viskas“, – pasakoja vyras.
Skaudų įvykį išgyveno ne tik Edvinas, bet ir jo artimieji, kuriems teko sutvarkyti nelaimės vietą.
„Mama pasakojo, kad jai labai spaudė širdį valyti kruvinus rankų antspaudus nuo sienos – jie rodė, kad tu bandei kapstytis“, – graudinasi Edvinas.
Nepaisant tragiškos nelaimės, vyras kupinas tikėjimo ir vilčių – jis tiki, kad vaikščioti pavyks po metų. Šis tikėjimas atsirado tuomet, kai Edvinas apsilankė Indijoje.
„Indijoje aš pamačiau reabilitologų tikėjimą manimi. Apsilankęs ten, ėmiau jausti skausmą apatinėje kūno dalyje“, – tikina vyras.
Ko prireiks, kad Edvinas galėtų vaikščioti – stebėkite laidos „TV Pagalba“ epizode.
Norintys padėti Edvinui, tai galite padaryti čia:
„Edvino Vygonto labdaros ir paramos fondas“
Saskaitos nr.: LT17 7189 9000 1070 0330
Bankas: AB “Artea"
Banko kodas BIC/SWIFT: CBSBLT26
Paskirtis: Parama
