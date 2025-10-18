Moteris teigia, kad vyro tėvai ją kaltina visiškai be pagrindo ir jos nepriima į šeimą, nes laiko ją barakūda. Iškart po gaisro prie Ivetos priėjusi uošvienė pareikalavo namo dokumentų.
„Priėjau prie tėvelių, paklausiau: kaip dabar gyvensime? Arūno mama paprašė dokumentų. Paklausus, kokius ji dokumentus turi omenyje, ji patikino, kad jai reikalingi visi dokumentai, taip pat ir sklypo“, – pasakoja Iveta.
Moteris negali patikėti, kad vyro mama prašo tokių dalykų vos tik sužinojusi, jog jos sūnus sudegė gaisre.
„Jos sūnus guli antrame aukšte – mano vyras, sudegęs, o mama prašo tokių dalykų. Aš suprantu jai šokas, bet ne tokie dalykai turėtų rūpėti tokiu momentu“, – su ašaromis akyse pasakoja našlė.
Iveta iki šiol prisimena skaudžius anytos žodžius.
„Prie policijos jie man pasakė: kodėl tu su juo nemiegojai, kodėl tu nesudegei?“ – skaudžiai prisimena Iveta.
Liudininkų pasakojimai ir lemtinga naktis
Norėdama išsiaiškinti visą situaciją, „TV pagalbos“ komanda nusprendė pakalbinti netoliese gyvenančią šeimos kaimynę. Ši pasakoja, kad Iveta ir Arūnas buvo puiki, nesipykstanti pora.
„Visą bėdą mačiau, žinau. Su skausmu tai priimu. Nenorėčiau būti tokioje vietoje, kokioje atsidūrė mūsų kaimynė Iveta. Ji turi stiprybės dar ir kovoti su žmonėmis, kurie ją ignoruoja. Per laidotuves buvo sunku stebėti, kaip Iveta sėdėjo nuo šeimos atskirai. Net laidotuvės jų nesujungė“, – tikina kaimynė Regina.
Iveta su šypsena prisimena pažinties su Arūnu akimirką – sako, kad tai buvo tikra, brandi meilė. Tačiau judviejų ryšiui visada stengėsi pakenkti mylimojo šeima, Iveta buvo visaip šmeižiama, stengtasi ją ir Arūną išskirti.
„Prisimenu, pas Arūną atvykau savaitei. Jis man sakė: „Pratinkis, čia bus tavo namai.“ Arūnui paskambino sesuo ir paklausė: „Tu žinai, kur Iveta? Palangoje su bernais sėdi.“ Aš tuo metu buvau šalia jo“, – skaudžiai prisimena moteris.
Ivetai sunku prisiminti ir lemtingą naktį, kai įvyko tragedija, per kurią žuvo jos vyras. Kaip pasakoja moteris, tą vakarą Arūnas buvo it nesavas – vis skundėsi, kad jam labai karšta.
„Aš jo klausiau, gal ką skauda, kad jis toks suirzęs, gal kažkas nutiko, o jis tik atsakė: „Ai, nieko, man karšta“, – kalba Iveta.
Kas nutiko lemtingą gaisro naktį ir ar pavyks Ivetai susitaikyti su uošviais – stebėkite laidos „TV pagalba“ epizode.
