Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Per gaisrą žuvus Arūnui, jo tėvai meta kaltinimus žmonai: „Kodėl tu nesudegei?“

2025-10-18 13:20 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-10-18 13:20

Į „TV pagalbą“ kreipėsi gargždiškė Iveta, kurios vyras Arūnas tragiškai žuvo gaisro liepsnose. Moteris prašo pagalbos norėdama pasikalbėti su vyro tėvais, kurie po gaisro su ja nebendrauja. Jie tikina, kad Iveta santykius su tragiškai žuvusiu mylimuoju pradėjo dėl pinigų.

Į „TV pagalbą“ kreipėsi gargždiškė Iveta, kurios vyras Arūnas tragiškai žuvo gaisro liepsnose. Moteris prašo pagalbos norėdama pasikalbėti su vyro tėvais, kurie po gaisro su ja nebendrauja. Jie tikina, kad Iveta santykius su tragiškai žuvusiu mylimuoju pradėjo dėl pinigų.

REKLAMA
0

Moteris teigia, kad vyro tėvai ją kaltina visiškai be pagrindo ir jos nepriima į šeimą, nes laiko ją barakūda. Iškart po gaisro prie Ivetos priėjusi uošvienė pareikalavo namo dokumentų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Priėjau prie tėvelių, paklausiau: kaip dabar gyvensime? Arūno mama paprašė dokumentų. Paklausus, kokius ji dokumentus turi omenyje, ji patikino, kad jai reikalingi visi dokumentai, taip pat ir sklypo“, – pasakoja Iveta.

REKLAMA
REKLAMA

Moteris negali patikėti, kad vyro mama prašo tokių dalykų vos tik sužinojusi, jog jos sūnus sudegė gaisre.

REKLAMA

„Jos sūnus guli antrame aukšte – mano vyras, sudegęs, o mama prašo tokių dalykų. Aš suprantu jai šokas, bet ne tokie dalykai turėtų rūpėti tokiu momentu“, – su ašaromis akyse pasakoja našlė.

Iveta iki šiol prisimena skaudžius anytos žodžius.

„Prie policijos jie man pasakė: kodėl tu su juo nemiegojai, kodėl tu nesudegei?“ – skaudžiai prisimena Iveta.

REKLAMA
REKLAMA

Liudininkų pasakojimai ir lemtinga naktis

Norėdama išsiaiškinti visą situaciją, „TV pagalbos“ komanda nusprendė pakalbinti netoliese gyvenančią šeimos kaimynę. Ši pasakoja, kad Iveta ir Arūnas buvo puiki, nesipykstanti pora.

„Visą bėdą mačiau, žinau. Su skausmu tai priimu. Nenorėčiau būti tokioje vietoje, kokioje atsidūrė mūsų kaimynė Iveta. Ji turi stiprybės dar ir kovoti su žmonėmis, kurie ją ignoruoja. Per laidotuves buvo sunku stebėti, kaip Iveta sėdėjo nuo šeimos atskirai. Net laidotuvės jų nesujungė“, – tikina kaimynė Regina.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Iveta su šypsena prisimena pažinties su Arūnu akimirką – sako, kad tai buvo tikra, brandi meilė. Tačiau judviejų ryšiui visada stengėsi pakenkti mylimojo šeima, Iveta buvo visaip šmeižiama, stengtasi ją ir Arūną išskirti.

„Prisimenu, pas Arūną atvykau savaitei. Jis man sakė: „Pratinkis, čia bus tavo namai.“ Arūnui paskambino sesuo ir paklausė: „Tu žinai, kur Iveta? Palangoje su bernais sėdi.“ Aš tuo metu buvau šalia jo“, – skaudžiai prisimena moteris.

REKLAMA

Ivetai sunku prisiminti ir lemtingą naktį, kai įvyko tragedija, per kurią žuvo jos vyras. Kaip pasakoja moteris, tą vakarą Arūnas buvo it nesavas – vis skundėsi, kad jam labai karšta.

„Aš jo klausiau, gal ką skauda, kad jis toks suirzęs, gal kažkas nutiko, o jis tik atsakė: „Ai, nieko, man karšta“, – kalba Iveta.

Kas nutiko lemtingą gaisro naktį ir ar pavyks Ivetai susitaikyti su uošviais – stebėkite laidos „TV pagalba“ epizode.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

Spalio 17 d. Serija 34
Spalio 16 d. Serija 33
Spalio 15 d. Serija 32
Spalio 14 d. Serija 31
Spalio 13 d. Serija 30
Spalio 10 d. Serija 29
Spalio 9 d. Serija 28
Spalio 7 d. Serija 26
Spalio 6 d. Serija 25
Spalio 3 d. Serija 24
Spalio 2 d. Serija 23
Spalio 1 d. Serija 22
Rugsėjo 30 d. Serija 21
Rugsėjo 29 d. Serija 20
Rugsėjo 26 d. Serija 19
Rugsėjo 25 d. Serija 18
Rugsėjo 24 d. Serija 17
Rugsėjo 23 d. Serija 16
Rugsėjo 22 d. Serija 15
Rugsėjo 19 d. Serija 14
Rugsėjo 18 d. Serija 13
Rugsėjo 17 d. Serija 12
Rugsėjo 16 d. Serija 11
Rugsėjo 15 d. Serija 10
Rugsėjo 12 d. Serija 9
Rugsėjo 11 d. Serija 8
Rugsėjo 10 d. Serija 7
Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 19 d. Serija 136
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 17 d. Serija 134
Kovo 14 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
Kovo 12 d. Serija 131
Kovo 10 d. Serija 130
Kovo 7 d. Serija 129
Kovo 6 d. Serija 128
Kovo 5 d. Serija 127
Kovo 4 d. Serija 126
Kovo 3 d. Serija 125
Vasario 28 d. Serija 124
Vasario 27 d. Serija 123
Vasario 26 d. Serija 122
Vasario 25 d. Serija 121
Vasario 24 d. Serija 120
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų