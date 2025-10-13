Iš ligoninės – naujausia žinia apie žiaurioje avarijoje nukentėjusius vaikus: neeilinė situacija

Klaipėdos vaikų ligoninė feisbuke dalinasi, kad šis įvykis dar kartą parodo, kad medikai yra tikra komanda, dirbant ekstremaliomis sąlygomis.
„Šiandien mes galime pasakyti – mes medikai, mes komanda. Neeilinis incidentas šeštadienio pavakarę leido vaikų ligoninės medikams patirti darbą ekstremaliomis sąlygomis. Per mažiau nei valandą į VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninę pateko 8 sunkiai sužaloti vaikai“, – rašo Klaipėdos vaikų ligoninė.
Jie taip pat nusiuntė padėką visam būriui medikų, kurie paskyrė savo savaitgalį, gelbėjant avarijos metu nukentėjusius vaikus.
„Ligoninės administracija dėkoja vaikų intensyviosios terapijos gydytojai Indrai Viršutienei, ortopedams traumatologams Aleksandrui Žuk, Ramūnui Šuipiui, Jonui Baltrūnui, vaikų chirurgams Vytautui Vieželiui ir Mariui Šikšniui, anesteziologams reanimatologams Gitui Anušauskui ir Švytriui Bylaičiui, vaikų ligų gydytojai Giedrei Motiejaitienei, medicinos gydytojai Ilonai Šakuro, gydytojui neurochirurgui Kęstučiui Jacikevičiui.
Taip pat dėkojo gydytojui echoskopuotojui Virginijui Žalimui, bendrosios praktikos slaugytojai Kornelijai Dapkutei, paramedikei Ingai Luotienei, reanimacijos intensyviosios terapijos slaugytojoms Žanai Volkovai ir Reginai Jankuvienei, slaugytojo padėjėjai Alvitai Grigalauskaitei, gydytojams radiologams Igoriui Kniaževui ir Andrej Košelap, radiologijos technologei Galinai Petravičienei, biomedicinos technologei Linai Dačkauskienei ir visiems visiems medikams savo savaitgalį paskyrusiems gelbėjant vaikus“, – dėkojo VŠĮ Klaipėdos vaikų ligoninė.
Jauniausi nukentėjusieji – 8–9 metų vaikai
Į Klaipėdos vaikų ligoninę po avarijos atvežti 7 nepilnamečiai.
„Buvo atvežti 7 vaikai, visi paaugliai. Vieni jaunesnio amžiaus, kiti truputį vyresnio mažiaus paaugliai“, – sako Klaipėdos vaikų ligoninės vaikų intensyviosios terapijos gydytojas Linas Mikelis.
Viena pacientė išvežta į Kauną.
„Patiksliname, kad šiuo metu Kauno klinikose gydomas vienas nepilnametis vaikas, patekęs į avariją“, – naujienų portalui tv3.lt nurodo Kauno klinikų Komunikacijos tarnyba.
Anot L. Mikelio, jaunesni, 8–9 metų vaikai patyrė sunkesnius sužalojimus, kurie atsirado dėl saugos diržų.
„Pagrindinės bėdos yra su mažaisiais, 8–9 metų amžiaus [vaikais], kurie praktiškai visi patyrė vienodus sužalojimus“, – komentuoja gydytojas.
„Patyrė dėl saugos diržų, dėl didelio greičio. Traumos metu saugos diržai irgi sukelia tam tikrus sužalojimus“, – priduria jis.
Pasak gydytojo, dalis nepilnamečių gydomi intensyviosios terapijos skyriuje, kiti – kituose skyriuose.
Sužalojimai – nuo saugos diržų
Paklaustas, ar vaikų gyvybei gresia pavojus, L. Mikelis neatmeta, kad grėsmių visuomet yra, mat kai kurie sužalojimai gali išryškėti tik po kurio laiko.
„Visada grėsmių yra. Pradeda ryškėti atokūs pakenkimai, kuriuos reikia tvarkyti. Tai reiškia, kad traumos metu pirmosiomis valandomis, pirmosiomis dienomis gali nepasireikšti, jie gali išryškėti po 2–5 parų“, – kalba L. Mikelis.
Jis patikslino, kad tokie sužalojimai įvairūs: apima ir krūtinę, ir pilvo organus.
„Ten, kur ėjo saugos diržai, ten ir buvo sužalojimai“, – nurodo gydytojas.
Visgi atsisakyti saugos diržų L. Mikelis jokiu būdu nepataria. Nepaisant to, kad jie gali sukelti sužalojimų, saugos diržai apsaugo gyvybę.
„Bet kuriuo atveju saugos diržus reikia naudoti. Žinoma, oro pagalvės irgi saugumą duoda. Visos saugumo priemonės yra nukreiptos, kad būtų kuo mažesni sužalojimai, bet mes negalime pasakyti, kad ir naudojant šias priemones sužalojimų nebus. Gali būti ir yra tų sužalojimų, bet jie, žinoma, ne tie, kur baigiasi katastrofiškai“, – akcentuoja L. Mikelis.
Jo teigimu, vaikams šiuo metu neprireikė psichologo pagalbos, mat pirmiausia gydomos fizinės traumos.
„Vaikams kol kas nereikia (psichologo pagalbos – red. past.), sakykime taip. Jie yra gydomi medikamentiškai, psichologinė pagalba galbūt bus reikalinga vėliau“, – sako gydytojas.
Jis neatmeta, kad situacijai negerėjant, kai kuriuos pacientus gali tekti išvežti į Kauno klinikas.
Kraupios avarijos aplinkybės
Kaktomuša susidūrus dviem lengviesiems automobiliams jų vairuotojos žuvo iš karto, sužeisti net aštuoni automobiliuose važiavę mažamečiai bei nepilnamečiai.
Kol medikai darbavosi, vaikus apsikabinę sėdėjo, girdė vandeniu ir laikė už rankų pro šalį važiavusių automobilių vairuotojai.
Štai kas liko iš Šilutės rajone į avariją patekusių automobilių. Šalikelėje medikai ant neštuvų krauna sužeistuosius, ugniagesiai pjausto automobilius traukdami iš jų žmones. Dirba keli ugniagesių ekipažai, gausus būrys policijos, septynios medikų brigados.
Išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą
BMW ir „Toyota Prius“ susidūrė kaktomuša. Avarija įvyko kai dėl neaiškių priežasčių „Toyotos“ vairuotoja, 60-metė Šilutės gyventoja išvažiavo priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su 43-ejų moters iš Šilutės rajono BMW.
„Buvo nustatyta, kad yra prispaustos abiejų automobilių vairuotojos. Ir automobilyje BMW taip pat buvo prispausti du keleiviai. Pajėgos išlaisvino vairuotojus ir BMW automobili keleivius.
Vis tik abi vairavusios moterys žuvo iš karto. Paaiškėjo, kad abiejų mašinų keleiviai – nepilnamečiai bei mažamečiai. Tiek viename automobilyje, tiek kitame buvo po keturis paauglius bei vaikus.
Pro šalį važiavusių mašinų vairuotojai šalikelėje sėdi apsikabinę ištrauktus mažuosius. Glosto galvas bei duoda atsigerti vandens. Viena moteris laiko ant žemės gulinčios mergytės rankas. Šešis nepilnamečius medikai išveža į Klaipėdos vaikų ligoninę, du – į Kauno.
„Toyotos“ kompanija vyko iš gimtadienio Švėkšnoje, BMW keliavo į šio miestelio moliūgų šventę. Tikslias nelaimės priežastis aiškinasi policija. Avarijos su tiek sužeistų nepilnamečių pajūryje nebuvo jau daugybę metų.
Žuvo 4 vaikų motina
Netrukus po tragiško įvykio pradėjo plisti pagalbos prašymas.
Socialiniame tinkle prašoma finansiškai prisidėti.
„Tragiškoje avarijoje žuvo mama ir draugė – šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus. Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską. Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies.
Kviečiame prisidėti prie pagalbos vaikams šiuo sunkiu metu. Kiekvienas euras – tai šviesos spindulys jų ateičiai, vilties ženklas, kad jie nėra vieni.
Norintys prisidėti paramą prašau pravesti Egidijos sesei: Jurgita Tarozienė
LT887300010029921808
Paskirtyje būtina nurodyti: PARAMA EGIDIJOS VAIKAMS“, – rašoma socialiniame tinkle.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!