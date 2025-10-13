Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Siaubinga avarija Slovakijoje: susidūrė du traukiniai, vienas pakibo ant šlaito

2025-10-13 13:07 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-13 13:07

Slovakijoje Rožniavos rajone susidūrė du greitieji traukiniai, skelbia „TA3“. Sužeista apie 80–100 žmonių.

Traukinių avarija Slovakijoje (nuotr. stop kadras)

Slovakijoje Rožniavos rajone susidūrė du greitieji traukiniai, skelbia „TA3". Sužeista apie 80–100 žmonių.

0

Vidaus reikalų ministras Matušas Šutajus Eštokas nurodė, kad apie 100 žmonių yra sužeisti lengvai. Dvejų būklė kritinė.

Pasak jo, tai yra ypatinga eismo nelaimė, kurią, matyt, sukėlė žmogaus klaida. Vienas iš traukinių mašinistų tikriausiai nesuteikė kelio kitam.

Fico: ministrai vyksta į nelaimės vietą

Slovakijos policija sako, kad abejuose traukiniuose buvo 80 žmonių. Preliminariais duomenimis, žuvusių nėra.

Socialinėse medijose plintančiuose kadruose matyti įvykio vietoje dirbantys gelbėtojai, medikai.

Vienas traukinys yra pakibęs ant nuokalnės.

„Linkiu visiems, kurie buvo sužeisti geležinkelio avarijoje Rožňava rajone, greito pasveikimo ir šiuo metu reiškiu viltį, kad nebus jokių žmogiškųjų aukų. Esu tiesiogiai susisiekęs su transporto ministru J. Raž ir vidaus reikalų ministru M. Š. Eštok, kurie šiuo metu vyksta į nelaimės vietą. Esu prieš bet kokias skubotas išvadas, nes šios tragedijos priežastys turi būti išsiaiškintos atliekant išsamų tyrimą“, – sako Slovakijos premjeras Robertas Fico.

