TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus rajone susidūrus trims automobiliams nukentėjo du žmonės

2025-10-13 12:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 12:36

Pirmadienį anksti ryte Vilniaus rajone, netoli Rudaminos, susidūrė trys lengvieji automobiliai. Į avarijos vietą buvo kviečiami ir gelbėtojai.

Avarija Vilniaus rajone, Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje

0

Apie avariją šalia Nemežėlės kaimo, kelyje į Šalčininkus, ties posūkiu į Juodšilius, specialiosioms tarnyboms pranešta apie 6.45 val. Kaktomuša susidūrė automobiliai „Ford Focus“ ir „Honda CR-V“, taip pat į avariją pateko ir „Renault Espace“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atvažiavę pareigūnai iškvietė ugniagesius, nes susidūrę automobiliai rūko. Sudaužytos transporto priemonės neužsidegė. Gelbėtojams nieko vaduoti neprireikė, nes prispaustų žmonių nebuvo. Ugniagesiai tik atjungė akumuliatorius.

Į ligoninę buvo išvežti automobilių „Honda“ ir „Ford“ vairuotojai, pirminiais duomenimis, jie labai sunkių sužalojimų išvengė. 42-ejų ir 43-ejų metų vyrai paguldyti į ligoninę stebėti, jiems nustatyti sumušimai.

