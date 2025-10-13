Vilniaus rajone susidūrus trims automobiliams nukentėjo du žmonės

Apie avariją šalia Nemežėlės kaimo, kelyje į Šalčininkus, ties posūkiu į Juodšilius, specialiosioms tarnyboms pranešta apie 6.45 val. Kaktomuša susidūrė automobiliai „Ford Focus“ ir „Honda CR-V“, taip pat į avariją pateko ir „Renault Espace“.
Atvažiavę pareigūnai iškvietė ugniagesius, nes susidūrę automobiliai rūko. Sudaužytos transporto priemonės neužsidegė. Gelbėtojams nieko vaduoti neprireikė, nes prispaustų žmonių nebuvo. Ugniagesiai tik atjungė akumuliatorius.
Į ligoninę buvo išvežti automobilių „Honda“ ir „Ford“ vairuotojai, pirminiais duomenimis, jie labai sunkių sužalojimų išvengė. 42-ejų ir 43-ejų metų vyrai paguldyti į ligoninę stebėti, jiems nustatyti sumušimai.
