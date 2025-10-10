Prie Gariūnų teisės vairuoti neturintis motociklininkas sukėlė avariją ir spūstis

Kojos traumą patyrusį motociklininką apžiūrėjo medikai, vežti jauno vyro į ligoninę neprireikė. Paaiškėjo, kad avariją sukėlė būtent 28-erių metų motociklininkas. Be to dar paaiškėjo, kad kaltininkas neturi teisės vairuoti motociklo.
Policijos pareigūnai motociklininkui surašė protokolą dėl vairavimo neturint teisės vairuoti. Sunkvežimio vairuotojas sakė, kad nepatyrė žalos.
Motociklas „Honda“ patrauktas, sunkvežimio vairuotojas išvažiavo, sankryža atlaisvinta – dėl šios avarijos buvo susidariusios labai didelės spūstys. Motociklas greičiausiai bus konfiskuotas, todėl jis išgabentas į policijos saugomų automobilių aikštelę.
