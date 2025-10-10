Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prie Gariūnų teisės vairuoti neturintis motociklininkas sukėlė avariją ir spūstis

2025-10-10 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 15:30

Penktadienį apie 13 val. Vilniaus specialiosioms tarnyboms pranešta, kad Gariūnų gatvėje, sankryžoje priešais turgavietę, susidūrė sunkvežimis ir motociklas. Labai pasisekė, kad sunkvežimis nepervažiavo parblokšto motociklininko – motociklas atsidūrė  po sunkvežimio ratais.

Prie Gariūnų motociklo vairuotojas sukėlė avariją ir spūstis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
5

0

Kojos traumą patyrusį motociklininką apžiūrėjo medikai, vežti jauno vyro į ligoninę neprireikė. Paaiškėjo, kad avariją sukėlė būtent 28-erių metų motociklininkas. Be to dar paaiškėjo, kad kaltininkas neturi teisės vairuoti motociklo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policijos pareigūnai motociklininkui surašė protokolą dėl vairavimo neturint teisės vairuoti. Sunkvežimio vairuotojas sakė, kad nepatyrė žalos. 

Prie Gariūnų motociklo vairuotojas sukėlė avariją ir spūstis
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prie Gariūnų motociklo vairuotojas sukėlė avariją ir spūstis

Motociklas „Honda“ patrauktas, sunkvežimio vairuotojas išvažiavo, sankryža atlaisvinta – dėl šios avarijos buvo susidariusios labai didelės spūstys. Motociklas greičiausiai bus konfiskuotas, todėl jis išgabentas į policijos saugomų automobilių aikštelę.

