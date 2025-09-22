Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus senamiestyje susidūrė BMW ir „Škoda“, prireikė medikų vaikui

2025-09-22 20:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 20:24

Pirmadienį pavakare, apie 16 val. Vilniuje, Gedimino prospekto ir Šventaragio gatvės sankryžoje susidūrė du lengvieji automobiliai.

Avarija priešais Vilniaus arkikatedrą – koliažas iš filmuotos medžiagos

Pirmadienį pavakare, apie 16 val. Vilniuje, Gedimino prospekto ir Šventaragio gatvės sankryžoje susidūrė du lengvieji automobiliai.

REKLAMA
0

Šventaragio gatve atvažiavęs „Škoda“ vairuotojas suko į kairę į Gedimino prospektą, o BMW atvažiavo priešpriešiais nuo Karaliaus Mindaugo tilto pusės. Anot liudininkų, BMW atskriejo didžiuliu greičiu, veikiausiai todėl „Škoda“ vairuotojas nepamatė BMW, kurį turėjo praleisti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Greitosios pagalbos medikai iškviesti mažamečiam keleiviui iš automobilio „Škoda“. Pirminiais duomenimis, rimtesnių sužalojimų jis išvengė, medikai iškviesti apžiūrėti 9-erių metų vaiką. 

Vairuotojai nesutarė dėl kaltės, atvažiavo ir policija.

Apdaužyti automobiliai užtvėrė eismą, dėl avarijos T. Vrublevskio, Šventaragio gatvėse ir Gedimino prospekte susiformavo didžiulės spūstys.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kadras iš skaitytojo atsiųstos video medžiagos
Vilniuje per avariją nukentėjo motociklininkas
Avarija ant Geležinio Vilko tilto Vilniuje (nuotr. TV3)
Vilniuje ant tilto susidūrė automobilis ir sunkvežimis, susidarė didžiulės spūstys (6)
Siaubingi vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Siaubingi vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią (148)
Naktinė avarija Saulėtekyje
Naktį Vilniuje Saulėtekyje į stulpą rėžėsi „Bolt Drive“, juo važiavę jaunuoliai pabėgo (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų