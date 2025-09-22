Vilniaus senamiestyje susidūrė BMW ir „Škoda“, prireikė medikų vaikui

Šventaragio gatve atvažiavęs „Škoda“ vairuotojas suko į kairę į Gedimino prospektą, o BMW atvažiavo priešpriešiais nuo Karaliaus Mindaugo tilto pusės. Anot liudininkų, BMW atskriejo didžiuliu greičiu, veikiausiai todėl „Škoda“ vairuotojas nepamatė BMW, kurį turėjo praleisti.
Greitosios pagalbos medikai iškviesti mažamečiam keleiviui iš automobilio „Škoda“. Pirminiais duomenimis, rimtesnių sužalojimų jis išvengė, medikai iškviesti apžiūrėti 9-erių metų vaiką.
Vairuotojai nesutarė dėl kaltės, atvažiavo ir policija.
Apdaužyti automobiliai užtvėrė eismą, dėl avarijos T. Vrublevskio, Šventaragio gatvėse ir Gedimino prospekte susiformavo didžiulės spūstys.
