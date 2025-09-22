Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Vilniuje: susidūrė 3 automobiliai, viena moteris išvežta į ligoninę

2025-09-22 14:19 / šaltinis: tv3.lt
Vilniuje, Vakariniame aplinkkelyje, pirmadienį popiet susidūrė keli automobiliai. Viena moteris išvežta į ligoninę, kilo spūstys.

Avarija Vakariniame aplinkkelyje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
7

Avarija Vakariniame aplinkkelyje
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vakariniame aplinkkelyje

Pirmadienį Vakariniame aplinkkelyje, važiuojant Gariūnų link, ties Karoliniškėmis susidūrė 3 automobiliai. Labiausiai nukentėjo „Toyota Prius“ ir „Toyota Rav“ visureigis. Eismo įvykio metu taip pat nukentėjo ir „Audi“ markės automobilis.

Į įvykio vietą atvyko ir medikai, jie apžiūrėjo vieną moterį ir išvežė ją į ligoninę. Sunkesnių sužalojimų, pirminiais duomenimis, eismo įvykio dalyviams pavyko išvengti.

Kaip tiksliai nutiko nelaimė aiškinsis policijos pareigūnai. Pirminiais duomenimis, įvykį galėjo sukelti „Toyota Prius“ vairavęs užsienietis. Pastarajam atsitrenkus į „Toyota Rav“, visureigis nuskriejo į atitvarus.

Įvykio vietoje kilo nedidelės spūstys.

