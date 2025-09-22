Avarija Vilniuje: susidūrė 3 automobiliai, viena moteris išvežta į ligoninę

Pirmadienį Vakariniame aplinkkelyje, važiuojant Gariūnų link, ties Karoliniškėmis susidūrė 3 automobiliai. Labiausiai nukentėjo „Toyota Prius“ ir „Toyota Rav“ visureigis. Eismo įvykio metu taip pat nukentėjo ir „Audi“ markės automobilis.
Į įvykio vietą atvyko ir medikai, jie apžiūrėjo vieną moterį ir išvežė ją į ligoninę. Sunkesnių sužalojimų, pirminiais duomenimis, eismo įvykio dalyviams pavyko išvengti.
Kaip tiksliai nutiko nelaimė aiškinsis policijos pareigūnai. Pirminiais duomenimis, įvykį galėjo sukelti „Toyota Prius“ vairavęs užsienietis. Pastarajam atsitrenkus į „Toyota Rav“, visureigis nuskriejo į atitvarus.
Įvykio vietoje kilo nedidelės spūstys.
