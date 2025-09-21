Vilniuje per avariją nukentėjo motociklininkas

Apie susidūrimą Apkasų ir Minties gatvių sankryžoje specialiosioms tarnyboms pranešta 13.40 val.
Pirminiais duomenimis, motociklininkas nukentėjo nesunkiai, jis buvo sąmoningas – patyrė kojos traumą.
Dėl avarijos buvo kurį laiką buvo apsunkintas eismas Apkasų gatvėje.
Avarijos aplinkybes ir kas kaltas dėl eismo įvykio dar aiškinasi policija.
