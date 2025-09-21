Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje per avariją nukentėjo motociklininkas

2025-09-21 16:31
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 16:31

Sekmadienį po vidurdienio Vilniuje susidūrė motociklas ir lengvasis automobilis „Kia“. Per avariją nukentėjo 20-metis motociklininkas

Kadras iš skaitytojo atsiųstos video medžiagos
4

Sekmadienį po vidurdienio Vilniuje susidūrė motociklas ir lengvasis automobilis „Kia“. Per avariją nukentėjo 20-metis motociklininkas

0

Apie susidūrimą Apkasų ir Minties gatvių sankryžoje specialiosioms tarnyboms pranešta 13.40 val.

Pirminiais duomenimis, motociklininkas nukentėjo nesunkiai, jis buvo sąmoningas – patyrė kojos traumą.

Dėl avarijos buvo kurį laiką buvo apsunkintas eismas Apkasų gatvėje.

Avarijos aplinkybes ir kas kaltas dėl eismo įvykio dar aiškinasi policija.

Motociklo ir automobilio avarija Apkasų gatvėje
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Motociklo ir automobilio avarija Apkasų gatvėje

