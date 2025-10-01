Naktį Vilniuje girta vairuotoja su išsinuomotu „Bolt Drive“ automobiliu sukėlė masinę avariją

Apie pirmą nakties jauna moteris važiuodama „Bolt Drive“ platformos automobiliu VW atsitrenkė į stovinčius prie kelkraščio automobilius. Apgadinti „Toyota Corolla“, „Hyundai“ „Toyota Auris“ „VW Bora“ „Ford Transit“. Šiuose automobiliuose žmonių nebuvo.
Bene labiausiai apdaužyti du „Toyota“ automobiliai. Taip pat gan smarkiai apniokotas ir išsinuomotas VW – iš viso apgadinti mažiausiai šeši automobiliai.
Šalia avarijos vietos yra perėja, naktį ji buvo tuščia. Labai pasisekė, kad girtos vairuotojos kelyje nepasitaikė niekuo dėti žmonės, kad niekas nesužeistas. Medikų pagalbos neprireikė ir kaltininkei.
Maždaug 20-ies metų vairuotoja iš įvykio vietos bandė pasprukti, tačiau buvo sučiupta. Dvejų metų vairavimo stažo neturinčiai vairuotojai nustatytas vidutinis girtumas: pirmu bandymu ji įpūtė kiek daugiau nei dvi prom., po 15 minučių antru bandymu – šiek tiek mažiau nei 2 prom.
Vien už vidutinį girtumą vairuotojai gresia baudžiamoji byla. Surašius protokolus vairuotojai įteiktas šaukimas atvykti. Kokią bausmę skirti, spręs teismas.
Vairuotojai teismas greičiausiai skirs kelių tūkstančių eurų baudą, dar 2 tūkst. eurų teks sumokėti „Bolt Drive“ dėl nuomos sutarties pažeidimą, taip pat teks atlyginti ir visus nuostolius, kurie greičiausiai bus dar didesni. Patys skaudžiausi nuostoliai vairuotojai bus dėl to, kad nustačius vidutinį ar sunkų girtumą teismas konfiskuoja ir kaltininko automobilį. Šiuo atveju veikiausiai bus išieškoma tokia suma, kiek kainuoja VW.
