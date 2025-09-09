Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naktį Vilniuje Saulėtekyje į stulpą rėžėsi „Bolt Drive“, juo važiavę jaunuoliai pabėgo

2025-09-09 12:12 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-09 12:12

Antradienį paryčiais apie 4 val. Vilniaus specialiosios tarnybos gavo pranešimą, kad Saulėtekio alėjoje į stulpą atsitrenkė „Bolt Drive“.

Naktinė avarija Saulėtekyje

Antradienį paryčiais apie 4 val. Vilniaus specialiosios tarnybos gavo pranešimą, kad Saulėtekio alėjoje į stulpą atsitrenkė „Bolt Drive“.

REKLAMA
0

Gelbėtojams vaduoti žmonių neprireikė. Atvykus tarnyboms automobiliu „Audi“ važiavusių žmonių nebuvo. Gelbėtojai atjungė akumuliatorių, kad automobilis neužsidegtų.

Liudininkai pareigūnams minėjo, kad automobiliu važiavo trys jaunuoliai, jie po avarijos paspruko. Žmonės užfiksavo vieną jaunuolį šalia automobilio, esą jis važiavo „Audi“, prieš pabėgdamas dar paprašė jį nufotografuoti prie sudaužytos mašinos. Policijos pareigūnai apieškojo apylinkes, tačiau bėglių rasti nepavyko.

Kas sudaužė automobilį, dar aiškinasi policija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Avarija Studentų miestelyje Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinė jaunuolių avarija studentų miestelyje Vilniuje: sudaužyti du automobiliai (6)
Motociklų avarijos Vilniuje (nuotr. TV3)
Trečiadienio avarijos Vilniuje: nukentėjo motociklininkai, automobiliai vartė stulpus
Avarija Vilniaus centre (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje: moters vairuojamas BMW po susidūrimo įskriejo į Vašingtono aikštę (9)
Avarija prie Tymo turgaus (nuotr. TV3)
Vilniuje partrenktas elektriniu motociklu važiavęs mažametis (16)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų