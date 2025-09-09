Naktį Vilniuje Saulėtekyje į stulpą rėžėsi „Bolt Drive“, juo važiavę jaunuoliai pabėgo

Gelbėtojams vaduoti žmonių neprireikė. Atvykus tarnyboms automobiliu „Audi“ važiavusių žmonių nebuvo. Gelbėtojai atjungė akumuliatorių, kad automobilis neužsidegtų.
Liudininkai pareigūnams minėjo, kad automobiliu važiavo trys jaunuoliai, jie po avarijos paspruko. Žmonės užfiksavo vieną jaunuolį šalia automobilio, esą jis važiavo „Audi“, prieš pabėgdamas dar paprašė jį nufotografuoti prie sudaužytos mašinos. Policijos pareigūnai apieškojo apylinkes, tačiau bėglių rasti nepavyko.
Kas sudaužė automobilį, dar aiškinasi policija.
