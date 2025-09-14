Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naktinis reidas Vilniuje: girtas „Audi“ vairuotojas sprukdamas nuo policijos vos nepartrenkė pareigūno

2025-09-14 07:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-14 07:54

Naktį į sekmadienį Vilniuje vyko gausūs policijos reidai, girtus vairuotojus gaudė Vilniaus apskrities kelių policijos pareigūnai, atskirai sostinės gatvėse dirbo Policijos departamento Kelių policijos valdybos pareigūnai.

Girtas 20-metis vos nepartrenkė Kelių policijos valdybos pareigūno (nuotr. Broniaus Jablonsko)
21

Naktį į sekmadienį Vilniuje vyko gausūs policijos reidai, girtus vairuotojus gaudė Vilniaus apskrities kelių policijos pareigūnai, atskirai sostinės gatvėse dirbo Policijos departamento Kelių policijos valdybos pareigūnai.

REKLAMA
0

Apie 23-ą valandą respublikinio padalinio pareigūnai vijosi pro juos dideliu greičiu praskriejusį ir pareigūno vos nepartrenkusį „Audi“ vairuotoją. Kelių policijos valdybos pareigūnai vairuotojus tikrino Ozo gatvėje, prie „Akropolio“. Artėdamas prie reido vietos „Audi“ vairuotojas ėmė didinti greitį, važiuodamas maždaug 120-ies kilometrų per valandą greičiu pralėkė pro pareigūnus. Automobilius stabdantis pareigūnas vos spėjo pasitraukti nuo greitį didinančio ir į jį skriejančio „Audi“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Audi“ gaudynės Vilniuje
(21 nuotr.)
(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Audi“ gaudynės Vilniuje

„Audi“ spėjo nuvažiuoti apie 2 kilometrus – už prekybos centro „Ozas“ bėglį pareigūnams pavyko užspeisti ir sustabdyti. Ištraukiamas iš automobilio jis dar bandė priešintis, tačiau buvo surakintas antrankiais.

REKLAMA
REKLAMA

20-metis „Audi“ vairuotojas abiem bandymais įpūtė kiek daugiau nei 2 prom. Tai vidutinis girtumas, už tokį girtumą gresia baudžiamoji byla. Paaiškėjo, kad vaikinas jau praradęs teisę vairuoti, nes buvo anksčiau įkliuvęs girtas prie vairo.

REKLAMA

Vien iki gaudynių Kelių policijos valdybos pareigūnai buvo sučiupę 7 girtus vairuotojus, reidas tęsėsi ir po gaudynių, veikiausiai departamento pareigūnams jų įkliuvo dar daugiau.

O štai Vilniaus apskrities kelių policija per reidą sučiupo šešis girtus vairuotojus, visiems nustatytas lengvas girtumas.

Naktinis reidas Vilniuje
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naktinis reidas Vilniuje

Justiniškių gatvėje sostinės policija sustabdė 29-erių metų BMW vairuotoją, jam nustatytas 0,68 prom. girtumas. „Toyota“ vairavęs Nigerijos pilietis įpūtė 0,69 prom.

REKLAMA
REKLAMA

Naujosios Vilnios pašonėje, vadinamajame Grigaičių žiede, taip pat įkliuvo du girti vairuotojai. „Honda“ vairavęs 37-erių metų vyras įpūtė 0,77 prom. O 35-erių metų „Audi“ vairuotojas įpūtė 1 prom.

Drujos gatvėje pareigūnams įkliuvo „Peugeot“ vairavusi moteris – ji įpūtė 0,58 prom. Galiausiai Karoliniškėse prie Laisvės prospekto buvo sustabdytas BMW vairavęs 29-erių metų vyras, jis įpūtė 1,14 prom.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
BMW avarija ir mušynės Žirmūnuose (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje į avariją pakliuvusį girtą BMW vairuotoją subadė praeivis (27)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų