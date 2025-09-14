Naktinis reidas Vilniuje: girtas „Audi“ vairuotojas sprukdamas nuo policijos vos nepartrenkė pareigūno

Apie 23-ą valandą respublikinio padalinio pareigūnai vijosi pro juos dideliu greičiu praskriejusį ir pareigūno vos nepartrenkusį „Audi“ vairuotoją. Kelių policijos valdybos pareigūnai vairuotojus tikrino Ozo gatvėje, prie „Akropolio“. Artėdamas prie reido vietos „Audi“ vairuotojas ėmė didinti greitį, važiuodamas maždaug 120-ies kilometrų per valandą greičiu pralėkė pro pareigūnus. Automobilius stabdantis pareigūnas vos spėjo pasitraukti nuo greitį didinančio ir į jį skriejančio „Audi“.
„Audi“ gaudynės Vilniuje(21 nuotr.)
Girtas 20-metis vos nepartrenkė Kelių policijos valdybos pareigūno (nuotr. Broniaus Jablonsko)
„Audi“ spėjo nuvažiuoti apie 2 kilometrus – už prekybos centro „Ozas“ bėglį pareigūnams pavyko užspeisti ir sustabdyti. Ištraukiamas iš automobilio jis dar bandė priešintis, tačiau buvo surakintas antrankiais.
20-metis „Audi“ vairuotojas abiem bandymais įpūtė kiek daugiau nei 2 prom. Tai vidutinis girtumas, už tokį girtumą gresia baudžiamoji byla. Paaiškėjo, kad vaikinas jau praradęs teisę vairuoti, nes buvo anksčiau įkliuvęs girtas prie vairo.
Vien iki gaudynių Kelių policijos valdybos pareigūnai buvo sučiupę 7 girtus vairuotojus, reidas tęsėsi ir po gaudynių, veikiausiai departamento pareigūnams jų įkliuvo dar daugiau.
O štai Vilniaus apskrities kelių policija per reidą sučiupo šešis girtus vairuotojus, visiems nustatytas lengvas girtumas.
Naktinis reidas Vilniuje(17 nuotr.)
Justiniškių gatvėje sostinės policija sustabdė 29-erių metų BMW vairuotoją, jam nustatytas 0,68 prom. girtumas. „Toyota“ vairavęs Nigerijos pilietis įpūtė 0,69 prom.
Naujosios Vilnios pašonėje, vadinamajame Grigaičių žiede, taip pat įkliuvo du girti vairuotojai. „Honda“ vairavęs 37-erių metų vyras įpūtė 0,77 prom. O 35-erių metų „Audi“ vairuotojas įpūtė 1 prom.
Drujos gatvėje pareigūnams įkliuvo „Peugeot“ vairavusi moteris – ji įpūtė 0,58 prom. Galiausiai Karoliniškėse prie Laisvės prospekto buvo sustabdytas BMW vairavęs 29-erių metų vyras, jis įpūtė 1,14 prom.
Šaltinis:
tv3.lt
