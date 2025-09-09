Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naktinė jaunuolių avarija studentų miestelyje Vilniuje: sudaužyti du automobiliai

2025-09-09 00:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
Pirmadienį naktį Vilniuje, Saulėtekyje, susidūrė du lengvieji automobiliai. Avarija įvyko apie 22-ą val. netoli VGTU ir studentų miestelio esančioje Saulėtekio alėjos ir Šatrijos Raganos gatvės sankryžoje.

Avarija Studentų miestelyje Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
4

Pirmadienį naktį Vilniuje, Saulėtekyje, susidūrė du lengvieji automobiliai. Avarija įvyko apie 22-ą val. netoli VGTU ir studentų miestelio esančioje Saulėtekio alėjos ir Šatrijos Raganos gatvės sankryžoje.

Honda“ ir BMW apdaužyti gan smarkiai, tačiau važiavusieji automobiliais nenukentėjo. Pasisekė, kad nenukentėjo  ir praeiviai. 

Avarija Studentų miestelyje Vilniuj
BMW smarkiai suniokotas priekis, šis automobilis sustojo perėjoje, o „Honda“  suniokotas galinis sparnas, išlūžo ratas. Pastarasis automobilis užskriejo ant šaligatvio.

Į avariją patekę jaunuoliai nusprendė pildyti eismo įvykio deklaraciją.

