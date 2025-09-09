Naktinė jaunuolių avarija studentų miestelyje Vilniuje: sudaužyti du automobiliai

„Honda“ ir BMW apdaužyti gan smarkiai, tačiau važiavusieji automobiliais nenukentėjo. Pasisekė, kad nenukentėjo ir praeiviai.
BMW smarkiai suniokotas priekis, šis automobilis sustojo perėjoje, o „Honda“ suniokotas galinis sparnas, išlūžo ratas. Pastarasis automobilis užskriejo ant šaligatvio.
Į avariją patekę jaunuoliai nusprendė pildyti eismo įvykio deklaraciją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!