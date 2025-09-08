Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje visai girtas motorolerio vairuotojas atsitrenkė į automobilį

2025-09-08 18:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 18:24

Pirmadienį į pavakarę, kiek prieš 16 val. Vilniaus policijai pranešta apie avariją Šeškinėje: Gelvonų gatvėje susidūrė motoroleris „Piaggio“ ir automobilis „Toyota“.

Į avariją Vilniuje pakliuvo visai girtas motorolerininkas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
11

Pirmadienį į pavakarę, kiek prieš 16 val. Vilniaus policijai pranešta apie avariją Šeškinėje: Gelvonų gatvėje susidūrė motoroleris „Piaggio“ ir automobilis „Toyota“.

REKLAMA
0

Po smūgio į galinį automobilio sparną motorolerio vairuotojas bandė sprukti, tačiau buvo sučiuptas.

Atvažiavus policijai ir medikams paaiškėjo, dėl ko bėgo motorolerio vairuotojas: 35-erių metų vyras buvo visai girtas. Sunkiai ant kojų bepastovintis vyras įpūtė kone 3 prom., nustatytas sunkus girtumas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į avariją Vilniuje pakliuvo visai girtas motorolerininkas
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į avariją Vilniuje pakliuvo visai girtas motorolerininkas

Jei toks girtumas bus patvirtintas, motorolerio vairuotojui gresia baudžiamoji byla už vairavimą apgirtus.

Medikai motorolerininką išvežė į ligoninę.

Kas kaltas dėl avarijos, dar aiškinasi policija. Pirminiais duomenimis, „Toyota“ suko į kairę į kiemą, vairuotojas nepastebėjo priešpriešiais atvažiuojančio motorolerio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų