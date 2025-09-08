Vilniuje visai girtas motorolerio vairuotojas atsitrenkė į automobilį

Po smūgio į galinį automobilio sparną motorolerio vairuotojas bandė sprukti, tačiau buvo sučiuptas.
Atvažiavus policijai ir medikams paaiškėjo, dėl ko bėgo motorolerio vairuotojas: 35-erių metų vyras buvo visai girtas. Sunkiai ant kojų bepastovintis vyras įpūtė kone 3 prom., nustatytas sunkus girtumas.
Į avariją Vilniuje
Jei toks girtumas bus patvirtintas, motorolerio vairuotojui gresia baudžiamoji byla už vairavimą apgirtus.
Medikai motorolerininką išvežė į ligoninę.
Kas kaltas dėl avarijos, dar aiškinasi policija. Pirminiais duomenimis, „Toyota“ suko į kairę į kiemą, vairuotojas nepastebėjo priešpriešiais atvažiuojančio motorolerio.
Šaltinis:
tv3.lt
