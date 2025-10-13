Kalendorius
„Neina atsigauti po tokių vaizdų“: liudininkai prabilo apie siaubingą avariją Šilutės rajone

2025-10-13 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 10:55

Šeštadienį Šilutės rajone įvykusi tragiška avarija pareikalavo dviejų moterų gyvybių, abi žuvo vietoje. Stipriai nukentėjo ir kartu vykę 8 vaikai. 4 vaikų būklė labai sunki ir jie gydomi reanimacijos skyriuje. Kol medikai darbavosi, vaikus apsikabinę sėdėjo, girdė vandeniu ir laikė už rankų pro šalį važiavusių mašinų vairuotojai. Nelaimės liudininkai pasakoja apie siaubingas akimirkas, kurių negali pamiršti iki šiol.

26

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienį pavakarę Šilutės rajone kaktomuša susidūrė du lengvieji automobiliai, kurių vairuotojos žuvo iš karto. Įvykio metu nukentėjo ir 8 automobiliuose važiavę mažamečiai ir nepilnamečiai.

Įvykio vietoje buvę liudininkai socialiniuose tinkluose pasakoja, kad iki šiol negali pamiršti, ką teko išvysti įvykus avarijai. 

Štai viena moteris dalinasi, kad jos vyras tuo metu, kai įvyko nelaimė, skubėjo padėti nukentėjusiesiems. 

„Mes su šeima buvome toje įvykio vietoje, kai tai įvyko. Baisi tragedija, labai gaila vaikų... Jiems tikriausiai trauma. Mano vyras bėgo padėti, kol atvyks pagalba. Aš su vaiku likau automobilyje. Aš nieko nepamačiau, tik kelis vaikus, pasodintus ant žemės, bet mano vyrui iki pat dabar neina atsigauti po tokių vaizdų... Užuojauta artimiesiems ir stiprybės“, – teigė ji.

Tuo metu kitas vyras pasakojo, kad jam teko važiuoti pro įvykio vietą tos pačios dienos vakare.

„Pravažiavau pro šalį 21 val. buvo pakrauti automobiliai ant tralų. Pamačius tuos automobilius net šiurpas nukrėtė, sunku suvokti kokia skaudi nelaimė šiems žmonėms įvyko. Tesiilsi ramybėje palikę mus šie žmonės, o likusiems Dievo pagalbos išgyventi šios nelaimės pasekmės“, – rašė jis. 

Avarija Šilutės rajone
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Šilutės rajone

Avarijos aplinkybės

Kaktomuša susidūrus dviem lengviesiems automobiliams jų vairuotojos žuvo iš karto, sužeisti net aštuoni automobiliuose važiavę mažamečiai bei nepilnamečiai.

Kol medikai darbavosi, vaikus apsikabinę sėdėjo, girdė vandeniu ir laikė už rankų pro šalį važiavusių mašinų vairuotojai.

Štai kas liko iš Šilutės rajone į avariją patekusių automobilių. Šalikelėje medikai ant neštuvų krauna sužeistuosius, ugniagesiai pjausto automobilius traukdami iš jų žmones. Dirba keli ugniagesių ekipažai, gausus būrys policijos, septynios medikų brigados.

Išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą 

BMW ir „Toyota Prius“ susidūrė kaktomuša. Avarija įvyko kai dėl neaiškių priežasčių „Toyotos“ vairuotoja, 60-metė Šilutės gyventoja išvažiavo priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su 43-ejų moters iš Šilutės rajono BMW.

„Buvo nustatyta, kad yra prispaustos abiejų automobilių vairuotojos. Ir automobilyje BMW taip pat buvo prispausti du keleiviai. Pajėgos išlaisvino vairuotojus ir BMW automobili keleivius.

Vis tik abi vairavusios moterys žuvo iš karto. Paaiškėjo, kad abiejų mašinų keleiviai – nepilnamečiai bei mažamečiai. Tiek viename automobilyje, tiek kitame buvo po keturis paauglius bei vaikus. 

Pro šalį važiavusių mašinų vairuotojai šalikelėje sėdi apsikabinę ištrauktus mažuosius. Glosto galvas bei duoda atsigerti vandens. Viena moteris laiko ant žemės gulinčios mergytės rankas. Šešis nepilnamečius medikai išveža į Klaipėdos vaikų ligoninę, du – į Kauno.

„Toyotos“ kompanija vyko iš gimtadienio Švėkšnoje, BMW keliavo į šio miestelio moliūgų šventę. Tikslias nelaimės priežastis aiškinasi policija. Avarijos su tiek sužeistų nepilnamečių pajūryje nebuvo jau daugybę metų.

Žuvo 4 vaikų motina

Netrukus po tragiško įvykio pradėjo plisti pagalbos prašymas.

Socialiniame tinkle prašoma finansiškai prisidėti.

„Tragiškoje avarijoje žuvo mama ir draugė –  šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus. Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską. Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies.

Kviečiame prisidėti prie pagalbos vaikams šiuo sunkiu metu. Kiekvienas euras – tai šviesos spindulys jų ateičiai, vilties ženklas, kad jie nėra vieni.

Norintys prisidėti paramą prašau pravesti Egidijos sesei: Jurgita Tarozienė

LT887300010029921808

Paskirtyje būtina nurodyti: PARAMA EGIDIJOS VAIKAMS“, –  rašoma socialiniame tinkle.

bomba
bomba
2025-10-13 11:13
kaip baisu kai pagalvoji, važiuoji ir atlekia į tave kokios nors neadekvečios mašina tiesiai prieš nosį , kaip koks dronas. Jei svaikata neleidžia vairuot, saugokit kitus ir nevairuokit
Atsakyti
Stano
Stano
2025-10-13 11:23
IŠDULKINKIT mane
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
