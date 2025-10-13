Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Paaiškėjus, kas savaitgalį žuvo tragiškoje avarijoje – masiškai plinta vos 1 prašymas

2025-10-13 09:39 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-13 09:39

Šeštadienio pavakarę Šilutės rajoną sukrėtė kraupi nelaimė – susidūrus trims lengviesiems automobiliams žuvo dvi moterys. Vos pasklidus šiai skaudžiai žiniai, socialiniame tinkle „Facebook“ pasirodė įrašas, kuriame artimieji kreipėsi į žmones prašydami pagalbos ir paramos.

Šeštadienio pavakarę Šilutės rajoną sukrėtė kraupi nelaimė – susidūrus trims lengviesiems automobiliams žuvo dvi moterys. Vos pasklidus šiai skaudžiai žiniai, socialiniame tinkle „Facebook" pasirodė įrašas, kuriame artimieji kreipėsi į žmones prašydami pagalbos ir paramos.

1

Prašoma geros valios žmonių finansiškai padėti be mamos likusiems vaikams išgyventi šį sunkų laikotarpį ir užtikrinti jiems saugesnę ateitį.

Avarija Šilutės rajone
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Šilutės rajone

Plinta pagalbos prašymas

Įraše pabrėžiama, kad moteris viena augino keturis vaikus, kurie dabar liko be jos meilės ir globos.

„Tragiškoje avarijoje žuvo mama ir draugė Egidukas Nu –  šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus. Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską.

Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies.

Kviečiame prisidėti prie pagalbos vaikams šiuo sunkiu metu.Kiekvienas euras – tai šviesos spindulys jų ateičiai, vilties ženklas, kad jie nėra vieni.

Norintys prisidėti paramą prašau pravesti Egidijos sesei:

Jurgita Tarozienė

LT887300010029921808

Paskirtyje būtina nurodyti: PARAMA EGIDIJOS VAIKAMS“, –  rašoma įraše.

Kraupi avarija prie Šilutės

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Šilutės rajone šeštadienio pavakarę susidūrus trims lengviesiems automobiliams žuvo dvi moterys.

Kaip pranešė Policijos departamentas, avarija įvyko apie 15.55 val. Rudynų kaimo ribose, kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda. Automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas 1965 m. gimusios moters, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su dviem automobiliais – „BMW 3 series“, kurį vairavo 1982 m. gimusi moteris, ir „VW Touareg“, vairuojamu 1968 m. gimusio vyro.

Per eismo įvykį žuvo automobilių „Toyota prius“ ir „BMW 3 series“ vairuotojos bei sužaloti kartu automobiliuose važiavę 8 nepilnamečiai, kurie buvo pristatyti į Klaipėdos ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 281 str. 5 d. – kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

