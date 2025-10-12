Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šilutės rajone žuvo 2 moterys: aiškėja daugiau tragiškos nelaimės detalių

2025-10-12 08:40 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-12 08:40

Šilutės rajone šeštadienio pavakarę susidūrus trims lengviesiems automobiliams žuvo dvi moterys, pranešė policija.

Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Šilutės rajone šeštadienio pavakarę susidūrus trims lengviesiems automobiliams žuvo dvi moterys, pranešė policija.

4

Kaip pranešė Policijos departamentas, avarija įvyko apie 15.55 val. Rudynų kaimo ribose, kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda. Automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas 1965 m. gimusios moters, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su dviem automobiliais – „BMW 3 series“, kurį vairavo 1982 m. gimusi moteris, ir „VW Touareg“, vairuojamu 1968 m. gimusio vyro.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per eismo įvykį žuvo automobilių „Toyota prius“ ir „BMW 3 series“ vairuotojos bei sužaloti kartu automobiliuose važiavę 8 nepilnamečiai, kurie buvo pristatyti į Klaipėdos ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 281 str. 5 d. – kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

