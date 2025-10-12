Drama Panevėžyje: girtas vyras partrenkė kaimyną ir to nesuprato – žmogų paliko griovyje

Nelaimė įvyko 2024 metų lapkričio 13-ąją, apie pusę šešių vakaro. G. K., prieš tai užsukęs į barą, sėdo prie vairo visiškai neblaivus. Sustabdžius pareigūnams vyras įpūtė beveik dvi promiles. Kaip paaiškėjo, vyras taip pat neturėjo teisės vairuoti, nes ši jam jau buvo atimta už ankstesnius pažeidimus.
Važiuodamas siaura gatve G. K. automobiliu kliudė pėsčiąjį – savo kaimyną E. J., einantį kelkraščiu. Smūgis buvo stiprus: vyrui nustatytas galvos sumušimas, lūžo kojos kaulas.
Nesuprato, kad kliudė žmogų
Po avarijos G. K. nesustojo ir nesikreipė pagalbos – jis grįžo namo, prisiparkavo automobilį su nulūžusiu veidrodėliu ir įskilusiu stiklu, o pats ramiausiai atsigulė į lovą.
Nukentėjusįjį aptiko kiti kaimynai – kruviną, vos sąmoningą, gulintį griovyje. Jie iškvietė medikus ir suteikė pirmąją pagalbą.
Liudininkai pasakojo, kad vyrui kraujavo iš galvos, jis nieko neprisiminė.
Teisme G. K. kaltę pripažino. Jis tvirtino, kad „kažką jautė trinktelint“, bet nesuprato, jog kliudė žmogų.
Pasak vyro, šis įvykis jį privertė imtis veiksmų – G. K. pradėjo gydytis nuo alkoholizmo, susirado darbą, pagerino santykius su šeima. Tačiau nukentėjusysis tikino, kad kaimynas nieko neišmoko ir net po įvykio dar buvo pastebėtas vairuojantis motorolerį.
Teismo nuosprendis
Kaltinamojo žmona prašė teismo atleisti vyrą nuo atsakomybės pagal laidavimą, bet teismas tokį prašymą atmetė. Esą ryšys su šeima jo nesustabdė ir anksčiau, kai vyras nuolat sėsdavo prie vairo išgėręs. Teismas pažymėjo, kad sprendimą gydytis kaltinamasis priėmė tik po įvykio, o ne dėl artimųjų įtakos.
Atsižvelgęs į tai, kad kaltinamasis kaltę pripažino ir procesas vyko sutrumpinta tvarka, teismas bausmę sumažino trečdaliu. G. K. skirta 4000 eurų bauda, iš kurios, įskaičius sulaikymo laiką, sumokėti liko 3700 eurų.
Taip pat jam penkeriems metams uždrausta vairuoti transporto priemones, konfiskuotas automobilis, kurio vertė siekia daugiau kaip 5 tūkstančius eurų. Be to, vyrui nurodyta aštuonis mėnesius dalyvauti priklausomybių prevencijos programose.
Nuosprendis dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
