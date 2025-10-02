Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija prašo atpažinti šį asmenį: kreipiasi į visus

2025-10-02 14:18 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-02 14:18

Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, kuriam reikšmingos informacijos gali turėti nuotraukoje užfiksuotas vyras.

Prašo atpažinti asmenį (nuotr. Policijos)

Policijos duomenimis, Artūras Šekštelo (gim. 1973 m.) be pastovios gyvenamosios vietos yra apsistojęs Vilniuje.

1

Policijos duomenimis, Artūras Šekštelo (gim. 1973 m.) be pastovios gyvenamosios vietos yra apsistojęs Vilniuje.

Asmenis, atpažinusius užfiksuotą asmenį, prašome informuoti Alytaus apskr. VPK Alytaus m. ir r. PK Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Robertą Stanaitį telefonu +370 700 65716, el. p. [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.

