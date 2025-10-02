Policija prašo atpažinti šį asmenį: kreipiasi į visus

Policijos duomenimis, Artūras Šekštelo (gim. 1973 m.) be pastovios gyvenamosios vietos yra apsistojęs Vilniuje.
Asmenis, atpažinusius užfiksuotą asmenį, prašome informuoti Alytaus apskr. VPK Alytaus m. ir r. PK Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Robertą Stanaitį telefonu +370 700 65716, el. p. [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
