Kaune, šalia Filipavičiaus garažo, rasta užrakinta 18-etė: „Merginą perdavėme medikams“

Dabar garažų masyve Speigo gatvėje Kaune skamba nuotaikingos dainos, bet visai neseniai ten mirgėjo specialiųjų tarnybų švyturėliai. Policijai paskambino kaimynas, gretimame garaže išgirdęs kažką besidaužant.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Girdėjosi garsai ir nuėjęs pasiteirauti paklausė, ar reikalinga pagalba, išgirdo atsakymą, kad taip, ji norėtų išeiti“, – komentavo Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Atvykę pareigūnai rado užrakintas garažo duris, o iš vidaus sklindantis moters balsas prašė ją išlaisvinti. Tad kvietė ugniagesius, kad šie atvertų metalines duris.
„Merginą perdavėme medikams, kad ją apžiūrėtų – jokių sužalojimų nenustatyta“, – teigė Odeta Vaitkevičienė.
Iš garažo išlaisvinta 18-metė aiškino, kad ją užrakino 35-erių draugas. Tiesa, pretenzijų vyriškiui ji neturėjo.
Galimai merginą ir vyriškį sieja santykiai
Išgirdę, kas čia dėjosi vakare, kitų garažų savininkai gūžčioja pečiais – svarsto – ar čia kalta pavydi meilė, ar narkotikų haliucinacijos. Kol kas tai mįslė ir policijos pareigūnams:
„Meilė garaže... galimas toks dalykas.“
„Gal ir patogu, nuošaliai, jeigu yra visos sąlygos, kiti pasidarę gi rūsiuose ten ir sofos, ir vanduo, ir elektra yra. Susirenka publika būdavo, paskui ir panos, muzika, šašlykai ir taip toliau ir panašiai.“
„Velnias žino. Gal pati kažką mėgo. Gi savo noru nieks neis, čia gi garažai, ne butai.“
„Kad užrakino, tai čia ne naujiena, bet gal pamiršo arba gal nenorėjo, kad šlaistytųsi kur nors.“
„Visokių žmonių gyvenime yra, su protu susimaišę, prisirūko, narkotikų pavartoja ir durnavoja.“
Ir panašu, kad be svaiginančių medžiagų neapsieita ir čia.
„Kilus įtarimui dėl merginos būklės, buvo atliktas greitasis narkotikų testas, kurio rezultatai buvo teigiami“, – sakė O. Vaitkevičienė.
Pareigūnai pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl neteisėto laisvės atėmimo. Beje, ši drama vyko visai šalia teisiamo devynmetės mergaitės pagrobėjo Gedimino Filipavičiaus garažo, kuriame jis, kaip įtariama, prievartavo suaugusias moteris.
„Paskutinis buvo įvykis, kai buvo pagrobta mergaitė.“
„Čia buvo Filipavičiaus „įdomybės“, jau žinote tą turbūt.“
Tiesa, pareigūnai neatskleidžia, ar savo devynmetę auką G. Filipavičius buvo atsivežęs į garažus Speigo gatvėje. Mat jie surasti kituose pagrobėjo garažuose – Technikos gatvėje. O štai seksualinė dviejų suaugusių moterų prievarta, kaip įtariama, vyko būtent G. Filipavičiaus garažuose Speigo gatvėje. Teisėsauga šiuos nusikaltimus dar tiria. Bet jau žinoma, kad šiuose garažuose G. Filipavičius tikrai gyveno, buvo įsirengęs kambarius ir net didžiulę terasą viršuje su poilsio gultais ir baseinu.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
