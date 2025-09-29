Kalendorius
87-erių senjorę partrenkė 4-metis: negalėjo patikėti net specialistai

Rugsėjo 16 d., antradienį, Varšuvoje, Radosławo žiede, įvyko neįprasta nelaimė. Tuo metu ant šaligatvio prie Jono Pauliaus II prospekto nukentėjo 87 metų moteris, kurią partrenkė elektrinį automobilį vairavęs keturmetis.

Rugsėjo 16 d., antradienį, Varšuvoje, Radosławo žiede, įvyko neįprasta nelaimė. Tuo metu ant šaligatvio prie Jono Pauliaus II prospekto nukentėjo 87 metų moteris, kurią partrenkė elektrinį automobilį vairavęs keturmetis.

1

Senolė buvo išvežta į ligoninę. Policijos duomenimis, moteris nepastebėjo pravažiuojančios žaislinės transporto priemonės, praneša „Miejski Reporter“.

Ji užkliuvo ir pargriuvo, patyrė sužalojimų, dėl kurių reikėjo ją nugabenti į ligoninę. Įvykio metu vaikas buvo prižiūrimas suaugusiojo, rašoma fakt.pl.

Varšuva: keturmetis elektriniu automobiliu partrenkė senolę

Į įvykio vietą buvo iškviestas Kelių eismo skyriaus patrulis ir medikų pagalbos komanda.

Pareigūnai surinko visus reikiamus duomenis, kurie buvo perduoti į būstinę Zakroczymskos gatvėje.

Dabar policija aiškinsis, ar šioje neįprastoje situacijoje buvo padarytas teisės pažeidimas.

