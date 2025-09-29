87-erių senjorę partrenkė 4-metis: negalėjo patikėti net specialistai

Senolė buvo išvežta į ligoninę. Policijos duomenimis, moteris nepastebėjo pravažiuojančios žaislinės transporto priemonės, praneša „Miejski Reporter“.
Ji užkliuvo ir pargriuvo, patyrė sužalojimų, dėl kurių reikėjo ją nugabenti į ligoninę. Įvykio metu vaikas buvo prižiūrimas suaugusiojo, rašoma fakt.pl.
Varšuva: keturmetis elektriniu automobiliu partrenkė senolę
Į įvykio vietą buvo iškviestas Kelių eismo skyriaus patrulis ir medikų pagalbos komanda.
Pareigūnai surinko visus reikiamus duomenis, kurie buvo perduoti į būstinę Zakroczymskos gatvėje.
Dabar policija aiškinsis, ar šioje neįprastoje situacijoje buvo padarytas teisės pažeidimas.
