Tragedija Rokiškio rajone: kaktomuša susidūrė du automobiliai, vienas žmogus žuvęs

Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, eismo nelaimė apie 8.21 val., įvyko Kalnočių kaime, susidūrus 2000 metais gimusio vyro vairuojamam „Audi“ su kito tos pačios markės automobilio vairuotoju, gimusiu 1966 m.
Antrojo automobilio vairuotojas žuvo, o su juo kartu važiavusi keleivė, gimusi 1971 m., bei kito automobilio vairuotojas patyrė sužalojimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!