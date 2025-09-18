Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragedija Rokiškio rajone: kaktomuša susidūrė du automobiliai, vienas žmogus žuvęs

Atnaujinta 11.46 val.
2025-09-18 09:02 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 09:02

Ketvirtadienio rytą Rokiškio rajone kaktomuša susidūrus dviem  automobiliams „Audi“, žuvo vieno jų vairuotojas.

Žvakutės, policija, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com ir BNS)

Ketvirtadienio rytą Rokiškio rajone kaktomuša susidūrus dviem  automobiliams „Audi“, žuvo vieno jų vairuotojas.

2

Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, eismo nelaimė apie 8.21 val., įvyko Kalnočių kaime, susidūrus 2000 metais gimusio vyro vairuojamam „Audi“ su kito tos pačios markės automobilio vairuotoju, gimusiu 1966 m. 

Antrojo automobilio vairuotojas žuvo, o su juo kartu važiavusi keleivė, gimusi 1971 m., bei kito automobilio vairuotojas patyrė sužalojimus.

 

