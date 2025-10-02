Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mirtiną avariją sukėlus 93-ejų vyrui, policija prašo pagalbos – kreipėsi į visus

2025-10-02 15:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-02 15:31

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl eismo įvykio (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 5 d.).

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl eismo įvykio (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 5 d.).

REKLAMA
0

Š. m. rugsėjo 16 d. apie 13 val. 59 min. Vilniaus r., Palaukinės k., Molėtų pl., kelyje A14, automobiliui „Ford” važiuojant priešpriešinio eismo juosta, įvyko trijų automobilių susidūrimas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policija prašome vairuotojų, kurie eismo įvykio dieną važiuodami A14 keliu iš Utenos Vilniaus link, užfiksavo vaizdo registratoriais kelio atkarpą prieš viaduką (Nemenčinės link),  išsaugoti įrašą ir jį pateikti el. p. [email protected][email protected] arba susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus vyriausiąja tyrėja Viktorija Kozlovska, tel. +370 674 92544.

REKLAMA
REKLAMA

Skaudi avarija Molėtų plente

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad siaubinga avarija Vilniaus rajone, Molėtų plente, pareikalavo dviejų žmonių gyvybių.

REKLAMA

Anot Policijos departamento, automobilis „Ford Kuga“, vairuojamas vyro (gim. 1932 m.), važiuodamas priešpriešiniu eismu, antra eismo juosta, susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „BMW 730LD SE“, kurį vairavo vyras (gim. 1993 m.).

Kraupūs vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią
(29 nuotr.)
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kraupūs vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią

 Po automobilių susidūrimo, automobilis „BMW“ kliudė pirma eismo juosta važiavusį automobilį „Seat Ateca“, kurį vairavo moteris (gim. 1986 m.).

 Per eismo įvykį žuvo automobilių „Ford“ ir „BMW“ vairuotojai bei sužalota automobilio „BMW“ keleivė (gim. 1994 m.), kuri dėl įvairių kūno sužalojimų paguldyta į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 5 d.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų