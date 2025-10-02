Mirtiną avariją sukėlus 93-ejų vyrui, policija prašo pagalbos – kreipėsi į visus

Š. m. rugsėjo 16 d. apie 13 val. 59 min. Vilniaus r., Palaukinės k., Molėtų pl., kelyje A14, automobiliui „Ford” važiuojant priešpriešinio eismo juosta, įvyko trijų automobilių susidūrimas.
Policija prašome vairuotojų, kurie eismo įvykio dieną važiuodami A14 keliu iš Utenos Vilniaus link, užfiksavo vaizdo registratoriais kelio atkarpą prieš viaduką (Nemenčinės link), išsaugoti įrašą ir jį pateikti el. p. [email protected], [email protected] arba susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus vyriausiąja tyrėja Viktorija Kozlovska, tel. +370 674 92544.
Skaudi avarija Molėtų plente
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad siaubinga avarija Vilniaus rajone, Molėtų plente, pareikalavo dviejų žmonių gyvybių.
Anot Policijos departamento, automobilis „Ford Kuga“, vairuojamas vyro (gim. 1932 m.), važiuodamas priešpriešiniu eismu, antra eismo juosta, susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „BMW 730LD SE“, kurį vairavo vyras (gim. 1993 m.).
(29 nuotr.)
Kraupūs vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos
vietos: visiškai uždarė kelią
Tragiška nelaimė Vilniaus rajone – susidūrė 3 automobiliai, yra žuvusių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Siaubingi vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Tragiška nelaimė Vilniaus rajone – susidūrė 3 automobiliai, yra žuvusių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Tragiška nelaimė Vilniaus rajone – susidūrė 3 automobiliai, yra žuvusių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Siaubingi vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Tragiška nelaimė Vilniaus rajone – susidūrė 3 automobiliai, yra žuvusių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Tragiška nelaimė Vilniaus rajone – susidūrė 3 automobiliai, yra žuvusių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Siaubingi vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Molėtų plente per avariją žuvo du žmonės (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Tragiška nelaimė Vilniaus rajone – susidūrė 3 automobiliai, yra žuvusių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Tragiška nelaimė Vilniaus rajone – susidūrė 3 automobiliai, yra žuvusių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Siaubingi vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Tragiška nelaimė Vilniaus rajone – susidūrė 3 automobiliai, yra žuvusių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Tragiška nelaimė Vilniaus rajone – susidūrė 3 automobiliai, yra žuvusių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Molėtų plente per avariją žuvo du žmonės (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Siaubingi vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Molėtų plente per avariją žuvo du žmonės (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Molėtų plente per avariją žuvo du žmonės (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Siaubingi vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Molėtų plente per avariją žuvo du žmonės (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Siaubingi vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Molėtų plente per avariją žuvo du žmonės (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Siaubingi vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Molėtų plente per avariją žuvo du žmonės (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Molėtų plente per avariją žuvo du žmonės (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Molėtų plente per avariją žuvo du žmonės (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Molėtų plente per avariją žuvo du žmonės (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Molėtų plente per avariją žuvo du žmonės (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Molėtų plente per avariją žuvo du žmonės (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Po automobilių susidūrimo, automobilis „BMW“ kliudė pirma eismo juosta važiavusį automobilį „Seat Ateca“, kurį vairavo moteris (gim. 1986 m.).
Per eismo įvykį žuvo automobilių „Ford“ ir „BMW“ vairuotojai bei sužalota automobilio „BMW“ keleivė (gim. 1994 m.), kuri dėl įvairių kūno sužalojimų paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 5 d.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA