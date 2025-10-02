Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Vilniuje: susidūrė du „Volkswagen“ automobiliai, nukentėjo moteris

2025-10-02 08:52 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 08:52

Trečiadienio popietę sostinėje susidūrė du „Volkswagen" lengvieji automobiliai.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Trečiadienio popietę sostinėje susidūrė du „Volkswagen“ lengvieji automobiliai.

2

Kaip pranešė Vilniaus policija, eismo nelaimė apie 16.10 val. įvyko Lvivo gatvėje.

Pirminiais duomenimis, automobilis „VW Golf“, vairuojamas 2000 metais gimusios moters, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir atsitrenkė į ja važiavusį automobilį „VW Arteon“, kurį vairavo moteris, gimusi 1984 m.

Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „VW Arteon“ vairuotoja, kuri, suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, gydoma ambulatoriškai. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

