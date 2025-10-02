Avarija Vilniuje: susidūrė du „Volkswagen“ automobiliai, nukentėjo moteris

Kaip pranešė Vilniaus policija, eismo nelaimė apie 16.10 val. įvyko Lvivo gatvėje.
Pirminiais duomenimis, automobilis „VW Golf“, vairuojamas 2000 metais gimusios moters, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir atsitrenkė į ja važiavusį automobilį „VW Arteon“, kurį vairavo moteris, gimusi 1984 m.
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „VW Arteon“ vairuotoja, kuri, suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, gydoma ambulatoriškai.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!