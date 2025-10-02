Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kraupus nusikaltimas Šilalės rajone: vyras tyčia partrenkė du žmones

2025-10-02 10:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-02 10:25

Šilalės rajone automobilį vairavęs vyras galimai tyčia partrenkė du kelyje stovėjusius žmones, informavo policija.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Šilalės rajone automobilį vairavęs vyras galimai tyčia partrenkė du kelyje stovėjusius žmones, informavo policija.

REKLAMA
0

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugsėjo 30 d. 20.19 val. Ręsčių kaime blaivus automobilio „Opel Combo“ vairuotojas (gim. 1967 m.), manoma, tyčia partrenkė važiuojamojoje kelio dalyje stovėjusius vyrus (gim. 1977  ir  2000 m.). 

Nukentėjusieji pristatyti į gydymo įstaigą apžiūrai. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų