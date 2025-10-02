Kraupus nusikaltimas Šilalės rajone: vyras tyčia partrenkė du žmones

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugsėjo 30 d. 20.19 val. Ręsčių kaime blaivus automobilio „Opel Combo“ vairuotojas (gim. 1967 m.), manoma, tyčia partrenkė važiuojamojoje kelio dalyje stovėjusius vyrus (gim. 1977 ir 2000 m.).
Nukentėjusieji pristatyti į gydymo įstaigą apžiūrai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
