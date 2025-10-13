Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
24
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Tai košmaras“ – prakalbo tragiškai žuvusios 4 vaikų mamos sesuo ir meldžia tik vieno

2025-10-13 13:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 13:12

Tragiška avarija Šilutės rajone pareikalavo dviejų moterų gyvybės, o viena iš jų – 43 metų 4 vaikų mama, artimųjų teigimu, nuostabi, šilta ir rūpestinga moteris. Pirmadienį prakalbo ir didelį sielvartą išgyvenanti sesuo.

Tragiška avarija Šilutės rajone pareikalavo dviejų moterų gyvybės, o viena iš jų – 43 metų 4 vaikų mama, artimųjų teigimu, nuostabi, šilta ir rūpestinga moteris. Pirmadienį prakalbo ir didelį sielvartą išgyvenanti sesuo.

REKLAMA
24

Moteris, žuvusi avarijoje, viena augino 4 vaikučius, o metų pradžioje palaidojo vieną savo artimiausių žmonių – brolį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sunku suvokti, kaip šiuo metu jaučiasi artimieji, išgyvenantys tokią tragediją. Šiuo metu jie bando stotis ant kojų ir planuoti, kaip teks gyventi po netekties, kas prižiūrės vaikus, juk našlaičiais liko 4-ios dar pilnametystės nesulaukusios atžalos.

REKLAMA
REKLAMA

Sesuo atvėrė širdį: papasakojo apie judviejų ryšį

Su naujienų portalu tv3.lt velionės sesuo sutiko pasidalinti detalėmis, kaip šiuo metu jaučiasi ji, kokios būklės yra vaikai bei atsivėrė apie judviejų su seserimi ryšį – jis buvo ypatingas.

REKLAMA

„Kaip gali jaustis, kai netenki savo brangiausio žmogaus gyvenime? Tai tarsi košmaras, iš kurio negaliu pabusti, o atsimerkus, jis toliau tęsiasi.

Ji man buvo viskas, mūsų sesių ryšys buvo labai stiprus, mes visur kartu, viską tardavomės, viską išgyvendavome, ir džiaugsmą, ir nesėkmes“, – širdį atvėrė sesuo.

Po avarijos daug žmonių, kurie gražiai atsiliepė apie žuvusią daugiavaikę mamą. 

Sesuo meldžia, kad galėtų paimti našlaičius vaikus globoti

Kaip prieš tai nurodė Tauragės apskrities policijos atstovė Lina Banienė, vienas iš šios šeimos vaikų – sunkios būklės. Sesuo taip pat daugiau papasakojo apie vaikus, kurie avarijos metu patyrė sužalojimus.

REKLAMA
REKLAMA

„Ačiū dievui, kad vaikučiai išgyveno, gal mergaites šiandien jau išleis, sūnus Kauno klinikose, jam padarė operaciją, į šlaunį įdėjo metalą ir riešas lūžęs. Bet jau geriau“, – pasakoja ji.

Sesuo taip pat užsimena ir apie tai, kad bandys vaikučius pasiimti savo globai. Ji meldžia, kad tik jai pavyktų.

„Dabar noriu vieno, kad niekas nesutrukdytų man juos pasiimti globoti, nes jie mano šeima, mano kraujas, nes mano sesės vaikai“, – nurodo ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Avarija Šilutės rajone
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Šilutės rajone

Kraupios avarijos aplinkybės

Kaktomuša susidūrus dviem lengviesiems automobiliams jų vairuotojos žuvo iš karto, sužeisti net aštuoni automobiliuose važiavę mažamečiai bei nepilnamečiai.

Kol medikai darbavosi, vaikus apsikabinę sėdėjo, girdė vandeniu ir laikė už rankų pro šalį važiavusių automobilių vairuotojai.

REKLAMA

Štai kas liko iš Šilutės rajone į avariją patekusių automobilių. Šalikelėje medikai ant neštuvų krauna sužeistuosius, ugniagesiai pjausto automobilius traukdami iš jų žmones. Dirba keli ugniagesių ekipažai, gausus būrys policijos, septynios medikų brigados.

Išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą 

BMW ir „Toyota Prius“ susidūrė kaktomuša. Avarija įvyko kai dėl neaiškių priežasčių „Toyotos“ vairuotoja, 60-metė Šilutės gyventoja išvažiavo priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su 43-ejų moters iš Šilutės rajono BMW.

REKLAMA

„Buvo nustatyta, kad yra prispaustos abiejų automobilių vairuotojos. Ir automobilyje BMW taip pat buvo prispausti du keleiviai. Pajėgos išlaisvino vairuotojus ir BMW automobili keleivius.

Vis tik abi vairavusios moterys žuvo iš karto. Paaiškėjo, kad abiejų mašinų keleiviai – nepilnamečiai bei mažamečiai. Tiek viename automobilyje, tiek kitame buvo po keturis paauglius bei vaikus. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pro šalį važiavusių mašinų vairuotojai šalikelėje sėdi apsikabinę ištrauktus mažuosius. Glosto galvas bei duoda atsigerti vandens. Viena moteris laiko ant žemės gulinčios mergytės rankas. Šešis nepilnamečius medikai išveža į Klaipėdos vaikų ligoninę, du – į Kauno.

„Toyotos“ kompanija vyko iš gimtadienio Švėkšnoje, BMW keliavo į šio miestelio moliūgų šventę. Tikslias nelaimės priežastis aiškinasi policija. Avarijos su tiek sužeistų nepilnamečių pajūryje nebuvo jau daugybę metų.

REKLAMA

Žuvo 4 vaikų motina

Netrukus po tragiško įvykio pradėjo plisti pagalbos prašymas.

Socialiniame tinkle prašoma finansiškai prisidėti.

„Tragiškoje avarijoje žuvo mama ir draugė –  šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus. Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską. Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies.

REKLAMA

Kviečiame prisidėti prie pagalbos vaikams šiuo sunkiu metu. Kiekvienas euras – tai šviesos spindulys jų ateičiai, vilties ženklas, kad jie nėra vieni.

Norintys prisidėti paramą prašau pravesti Egidijos sesei: Jurgita Tarozienė

LT887300010029921808

Paskirtyje būtina nurodyti: PARAMA EGIDIJOS VAIKAMS“, –  rašoma socialiniame tinkle.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tragiška avarija netoli Šilutės nusinešė 2 vairuotojų gyvybes (nuotr. socialinių tinklų)
„Neina atsigauti po tokių vaizdų“: liudininkai prabilo apie siaubingą avariją Šilutės rajone (48)
Paaiškėjo naujos detalės apie vaikų sveikatą – 4 iš jų būklė labai sunki (tv3.lt koliažas)
Prakalbo apie tragiškos avarijos Šilutės rajone detales: net 4 vaikų būklė – labai sunki (10)
Avarija Šilutės rajone (tv3.lt koliažas)
Avarijoje žuvus mamai – 4 vaikai liko našlaičiais: metų pradžioje šeimą sukrėtė dar viena tragedija (48)
Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Skaudi avarija prie Šilutės: žuvo dvi moterys, tarp nukentėjusių – 7 vaikai (55)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Vasileuskas
Vasileuskas
2025-10-13 13:33
Jei Lietuvos valdžios ir valstybinės institucijos būtų ne korumpuotos, tai TV3 jau senai būtų uždaryta. Šitoje propagandistų irštvoje nėra nei lašo moralės, etikos ir pagarbos. Šis prokremliškas populistų ir marginalų ruporas iš kitų skausmo ir bėdų lipdo savo auditoriją ir kraunasi pelnus. Jie minta kitų nelaimėmis! Padori žiniasklaidos priemonė nušviestų įvykį vienu ar dviem straipsniais, bet šitie brūdai iš kiekvienos nelaimės ar tragedijos padaro serialą ir dar kasmet apie tai primena. Būtų tent vienas doras advokatas, kuris neatlygintinai padėtų kuriai, nors iš šios, ar kitos nelaimės aukų, tai TV3 sulauktų milijoninių ieškinių už asmeninės informacijos naudojimą savanaudiškais bei komerciniais tikslais be leidimo.
Atsakyti
baisus įvykis,visi suprantame
baisus įvykis,visi suprantame
2025-10-13 13:18
o kas rašys apie antrą moterį žuvusią,jos vaikus..manau,kad Šilutės savivaldybė,gyventojai tikrai parems,ten gi iš ten ir seimo nariai,ir žemaitaitis,ir D.žebelienė ir dar manau yra...pirmiausiai turtuoliai turi padėti,verslininkai,politikia,o paskui mes,paprasti žmonės.
Atsakyti
tv3 logika
tv3 logika
2025-10-13 13:49
nutinka didelė nelaimė-laikas į orkaitę ''pašauti'' kokį 20 straipsnių
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (24)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų