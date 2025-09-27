Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Kunigas prabilo apie meilę ir susižavėjimą kunigystėje: „Tai nėra savaime nuodėmė“

2025-09-27 18:30
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
2025-09-27 18:30
2025-09-27 18:30

TV3.lt tinklalaidėje „Verta žinoti“ kunigas atviravo apie meilę, pašaukimą ir ribas, su kuriomis susiduria kunigai. Pasak jo, įsimylėjimas pats savaime nėra nuodėmė, tačiau tikrasis iššūkis slypi tame, kaip žmogus į šį jausmą reaguoja.

TV3.lt tinklalaidėje „Verta žinoti“ kunigas atviravo apie meilę, pašaukimą ir ribas, su kuriomis susiduria kunigai. Pasak jo, įsimylėjimas pats savaime nėra nuodėmė, tačiau tikrasis iššūkis slypi tame, kaip žmogus į šį jausmą reaguoja.

0

Laidoje kunigas, Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų Dievo Gailestingumo koplyčios kapelionas Gabrielius Satkauskas pripažino, kad susižavėjimas gali užklupti kiekvieną, nepriklausomai nuo gyvenimo kelio ar pašaukimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Susižavėjimas, jis gali ištikti ir ištinka. Ir tai nėra savaime nuodėmė. Meilė nėra nuodėmė, bet meilė visada žengia koją kojon su tiesa, su gėriu“, — sakė G. Satkauskas.

Pasakė, kaip kunigai reaguoja, jei įsimyli

Pasak jo, brandus požiūris į meilę ir jausmus padeda dar labiau sustiprinti savo tapatybę ir ištikimybę pasirinktam keliui.

„Į susižavėjimą galiu reaguoti brandžiai, prisimindamas, kas esu, kokia mano tapatybė. Tai kaip tik gali subrandinti mano pašaukimą, tapatybę, ištikimybę. Dar labiau, su didesniu atsidavimu būti, kas esu“, — dalijosi įžvalgomis kunigas.

Tačiau jis pabrėžė, kad meilė ir veiksmai ne visada sutampa.

„Meilė kaip tokia nėra ir niekada nebus nuodėmė, bet veiksmai iš to kylantys, jeigu aš ne santuokoje, bendrauju intymiai, tai jau veidmainystė. Tai yra toks buvimas netiesoje ir su savimi, ir su tuo kitu žmogumi, ir Dievo akivaizdoje“, — aiškino G. Satkauskas.

Kunigo teigimu, meilė yra didžiulė vertybė, tačiau tik tuomet, kai ji neatsiejama nuo tiesos, atsakomybės ir pagarbos tiek sau, tiek kitam žmogui.

VISĄ TINKLALAIDĘ GALITE ŽIŪRĖTI ČIA:

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

