Kunigas prabilo apie meilę ir susižavėjimą kunigystėje: „Tai nėra savaime nuodėmė“

Laidoje kunigas, Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų Dievo Gailestingumo koplyčios kapelionas Gabrielius Satkauskas pripažino, kad susižavėjimas gali užklupti kiekvieną, nepriklausomai nuo gyvenimo kelio ar pašaukimo.
„Susižavėjimas, jis gali ištikti ir ištinka. Ir tai nėra savaime nuodėmė. Meilė nėra nuodėmė, bet meilė visada žengia koją kojon su tiesa, su gėriu“, — sakė G. Satkauskas.
Pasakė, kaip kunigai reaguoja, jei įsimyli
Pasak jo, brandus požiūris į meilę ir jausmus padeda dar labiau sustiprinti savo tapatybę ir ištikimybę pasirinktam keliui.
„Į susižavėjimą galiu reaguoti brandžiai, prisimindamas, kas esu, kokia mano tapatybė. Tai kaip tik gali subrandinti mano pašaukimą, tapatybę, ištikimybę. Dar labiau, su didesniu atsidavimu būti, kas esu“, — dalijosi įžvalgomis kunigas.
Tačiau jis pabrėžė, kad meilė ir veiksmai ne visada sutampa.
„Meilė kaip tokia nėra ir niekada nebus nuodėmė, bet veiksmai iš to kylantys, jeigu aš ne santuokoje, bendrauju intymiai, tai jau veidmainystė. Tai yra toks buvimas netiesoje ir su savimi, ir su tuo kitu žmogumi, ir Dievo akivaizdoje“, — aiškino G. Satkauskas.
Kunigo teigimu, meilė yra didžiulė vertybė, tačiau tik tuomet, kai ji neatsiejama nuo tiesos, atsakomybės ir pagarbos tiek sau, tiek kitam žmogui.
