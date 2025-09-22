Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvos kunigas iš tikinčiosios sulaukė netikėtos dovanos: vežė net iš kito miesto

2025-09-22 11:20
2025-09-22 11:20

Pirmajame Alytuje esančios Šv. Liudviko bažnyčios kleboną Marių Talutį pasiekė netikėta dovana. Ji atkeliavo net iš Kernavės – čia kunigas tarnavo prieš perkeliant jį į kitą parapiją Alytuje.

Klebonas Marius Talutis sulaukė netikėtos tikinčiosios dovanos (nuotr. 123rf.com, AlytusPlius.lt)

Pirmajame Alytuje esančios Šv. Liudviko bažnyčios kleboną Marių Talutį pasiekė netikėta dovana. Ji atkeliavo net iš Kernavės – čia kunigas tarnavo prieš perkeliant jį į kitą parapiją Alytuje.

0

Savo rankomis gamintą obuolių sūrį M. Talučiui perdavė Kernavėje gyvenanti Valentina. Sūriais prekiaujančią moterį sutiko savaitgalį į pažintinę kelionę šiame miestelyje leidęsi AlytusPlius.lt žurnalistai.

Klebonui – netikėta dovana

Valentina teiravosi, iš kur jie atvyko, o paaiškėjus, kad iš Alytaus – labai nudžiugo ir prašė perduoti linkėjimus bei dovaną kunigui M. Talučiui.

„Žmonės jį mylėjo, nenorėjo išleisti. Stebiu visas AlytusPlius.lt portale pasirodančias naujienas, kuriose minimas M. Talutis. Man įdomu, kaip jam sekasi Dzūkijos sostinėje. Dzūkams tikrai pasisekė“, – sakė Valentina.

Širdelės formos obuolių sūris buvo parvežtas į Alytų ir perduotas klebonui. Šis dėkojo Valentinai už jo atžvilgiu išsakytus gražius žodžius, už tai, kad nepamiršta.

„Žinote, kartais sakoma, kad kunigas neturi šeimos, vaikų, tai tarsi kažką praranda. Tačiau mes gauname kitokią meilę – dalijamą žmonių, parapijiečių. Bendraudamas su jais, aš atrandu kitokios meilės atspalvius.

Valentiną puikiai pamenu, jos širdis – pilna rūpesčio, globos, noro dalintis. Kad ir kur bebūčiau, Kernavėje ar Alytuje, mane supa puikūs žmonės. Jaučiu jų gerumą, tikėjimą – būtent tai yra neįkainojama dovana sielai“, – sakė kunigas M. Talutis.

Paklaustas, ar dažnai gauna dovanų, dvasininkas besišypsodamas tvirtino, kad būnant Alytuje jam dar nė karto neteko pirkti kiaušinių.

„Žmonės nori dalintis, tad būna, kad daržo, sodo gėrybių atneša. Tačiau aš  nelaikau visko sau ir pats taipogi dalinuosi. Jei atneša per daug kiaušinių, duodu kitiems. Taip tas gerumas, rūpestis ir skleidžiasi, persiduoda visais keliais“, – kalbėjo klebonas. 

Autorė: Raimonda Bernatavičienė

