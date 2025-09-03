Pamatę, ką su vaikais veikia kunigas Lietuvoje, negalėjo patikėti: vaizdo įrašas plinta žaibiškai

Nuotaikingas įrašas sužavėjo ne vieną.
Kunigas su vaikais žaidė krepšinį
Socialiniame tinkle „Facebook“ Mažeikių „Ventos“ progimnazijos puslapyje buvo pasidalinta linksmu įrašu, kuriame mokiniai kartu su kunigu žaidė krepšinį.
„Gera grįžti į mokyklą“, – prie vaizdo įrašo parašė jo autoriai.
O tuo tarpu internautai neslėpė savo susižavėjimo šiuo vaizdu. Ne vienas iš jų džiaugėsi, kad mokiniai gali taip linksmai leisti laiką kartu su sportišku kunigu.
„Labai džiaugiuosi“, – buvo rašoma viename iš komentarų.
„Nerealus vaizdas“, – susižavėjimo buvo neslepiama antrame.
O trečiasis internautas pasidomėjo, ar toks užsiėmimas vyko pamokų metu: „Čia per tikybos pamoką?“. Mokyklos puslapio administratoriai trumpai atsakė: „Pertrauka“.
Bravo. Žavu. O jaunumui pamoka, kaip graižei galima žeisti ir bendrauti be keiksmažodžių.
Ačiū kunigui už drąsa bei pavyzdi visuomenei.