Pamatę, ką su vaikais veikia kunigas Lietuvoje, negalėjo patikėti: vaizdo įrašas plinta žaibiškai

Šiandien socialiniuose tinkluose išplito internautus sužavėjęs įrašas – vos mokiniams sugrįžus į mokyklos suolus buvo užfiksuotas vaizdas, kaip Mažeikiuose kunigas su mokiniais mokyklos teritorijoje žaidžia krepšinį.

Internete žaibiškai plinta vaizdo įrašas iš Mažeikių: kunigas su mokiniais žaidė krepšinį

Šiandien socialiniuose tinkluose išplito internautus sužavėjęs įrašas – vos mokiniams sugrįžus į mokyklos suolus buvo užfiksuotas vaizdas, kaip Mažeikiuose kunigas su mokiniais mokyklos teritorijoje žaidžia krepšinį.

7

Nuotaikingas įrašas sužavėjo ne vieną.

Kunigas su vaikais žaidė krepšinį

Socialiniame tinkle „Facebook“ Mažeikių „Ventos“ progimnazijos puslapyje buvo pasidalinta linksmu įrašu, kuriame mokiniai kartu su kunigu žaidė krepšinį. 

„Gera grįžti į mokyklą“, – prie vaizdo įrašo parašė jo autoriai.

O tuo tarpu internautai neslėpė savo susižavėjimo šiuo vaizdu. Ne vienas iš jų džiaugėsi, kad mokiniai gali taip linksmai leisti laiką kartu su sportišku kunigu.

„Labai džiaugiuosi“, – buvo rašoma viename iš komentarų.

„Nerealus vaizdas“, – susižavėjimo buvo neslepiama antrame.

O trečiasis internautas pasidomėjo, ar toks užsiėmimas vyko pamokų metu: „Čia per tikybos pamoką?“. Mokyklos puslapio administratoriai trumpai atsakė: „Pertrauka“.

Zofija
Zofija
2025-09-03 13:26
Matosi, kas kunigas yra jaunas, sportiškas ir noriai žeidžia su jaunimu krepšini.
Bravo. Žavu. O jaunumui pamoka, kaip graižei galima žeisti ir bendrauti be keiksmažodžių.
Ačiū kunigui už drąsa bei pavyzdi visuomenei.
Atsakyti
Vincas
Vincas
2025-09-03 14:02
Siaip tai durnint durnesnius kad dievas yra zinan kad jo nera tai irgi nusikaltimas. Prilygta telefonnniams sukciams. Anie ir sitie savo valia atiduoda pinigus.
Atsakyti
