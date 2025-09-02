Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Lietuvos kunigas negali pamiršti savo mamos duoto 1 patarimo: „Šventas iki šiol“

2025-09-02 11:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: AlytusPlius aut.
2025-09-02 11:20

Alytaus Šv. Kazimiero parapija jau bene savaitė turi naują ganytoją: po dvylikos metų pertraukos į Alytų sugrįžęs kunigas Vytautas Mazirskas vyskupo sprendimu paskirtas vadovauti parapijai.

kunigas Vytautas Mazirskas (nuotr. facebook.com)

7

Susitikome su klebonu ten, kur jis jaučiasi geriausiai – bažnyčioje. V. Mazirskas dalijasi pirmaisiais įspūdžiais, savo planais ir mintimis apie tai, kas laukia bendruomenės, rašoma naujienų portale „AlytusPlius“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Simboliška data kunigo gyvenime

„Kai prisiekiau šiai parapijai – buvo ypatinga diena – Mamos gimtadienis. Mano Mama jau iškeliavusi į Dievo namus, bet jos patarimas, kurį gavau savo kunigystės pradžioje, tebėra šventas iki šiol,“ – sako klebonas. 

Paklaustas, ką jam patarė Mama, jis papasakojo: „Kai tapau kunigu, Mama man sakė: „Vaikeli, būk nuoširdus su žmonėmis, ir jie su tavimi bus nuoširdūs“.

Nežinau, kas tiksliai yra tas nuoširdumas, bet žinau, kad tai veikia. Tuo patarimu vadovaujuosi jau 22 metus ir tikiuosi taip gyventi toliau. Gal viskas prasideda nuo paprasto apkabinimo.“

Pirmieji įspūdžiai ir baimės

Kunigas neslėpė, jog sužinojus apie artėjantį gyvenimo pokytį jautė tam tikrą nerimą:

„Kai pirmą kartą sužinojau, kad galiu būti paskirtas čia klebonu, buvo daug minčių, baimės. Visos mano ankstesnės parapijos buvo kaimiškos, ten judesio mažiau.

Bet supratau – baimė ne iš Dievo, todėl pradėjau melstis. Kiekvieną dieną pasiaukodavau rožinio maldoje už šį pokytį. Galbūt dėl to atėjęs čia jaučiuosi ramesnis“, – sakė kun. V. Mazirskas.

Pasak kunigo, vienas svarbiausių uždavinių mieste yra katechezė – vaikų, paauglių ir suaugusiųjų, kurie nėra priėmę visų bažnytinių sakramentų.

„Alytaus Šv. Kazimiero parapija yra viena iš keturių mūsų vyskupijoje, kur vyksta suaugusiųjų katechezė. Čia ateina ir krikštui, ir Sutvirtinimui, ir Pirmajai Komunijai pasiruošti norintys žmonės. Tai man šiandien – pirminis rūpestis“, – kalbėjo klebonas.

Bendruomenės priėmimas

Kun. V. Mazirskas sako, kad atėjęs į parapiją čia rado aktyvią bendruomenę, su kuria tikisi tęsti pradėtus darbus.

„Keičiasi kunigai, bet parapija lieka. Man svarbiausia – bendrystė. Džiaugiuosi, kad aktyviausi parapijiečiai mane priėmė labai šiltai ir pasakė: ‘Atleisime Jums žmogiškas klaidas, bet padėsime’. Tai man suteikė saugumo“, – teigė jis.

Naujasis klebonas garsėja nuoširdumu ir gebėjimu paliesti žmones homilijose. Anot jo, tikslas nėra sugraudinti, tačiau kartais ir pačiam sunku sulaikyti ašaras.

„Kai Dievas paliečia, kartais kyla graudulys. Tai ne dėl problemų ar bėdų – tiesiog Dievo gerumo patirtis priverčia susigraudinti“, – atviravo dvasininkas.

Didelę gyvenimo dalį kun. Mazirskas skiria jaunimui – jis taip pat yra Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro vadovas.

„Džiaugiuosi, kad ir Alytuje yra jaunimo grupelė. Jeigu jaunuoliai nori gilinti tikėjimą, rasti bendraminčių, kurie skaito Šventąjį Raštą, meldžiasi kartu, mūsų grupė – puiki vieta tam. Kviečiu juos prisijungti“, – sakė jis.

