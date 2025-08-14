Alytuje per avariją žuvo motociklininkas

Eismo nelaimė įvyko apie 14 val. 30 min. Alytuje, Pramonės gatvėje, pranešė policija.
Automobilis „VW Sharan„ vairuojamas vyro (gim. 1989 m.), sukdamas į kairę, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio motociklo „Suzuki“ ir su juo susidūrė.
Eismo įvykio metu buvo sunkiai sužalotas motociklo vairuotojas (gim. 1988 m.). Po medikų gaivinamo, vyrui konstatuota mirtis.
Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA