  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Alytuje per avariją žuvo motociklininkas

2025-08-14 16:13 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 16:13

Per avariją ketvirtadienį Alytuje žuvo motociklininkas.

Policija BNS Foto

Per avariją ketvirtadienį Alytuje žuvo motociklininkas.

Eismo nelaimė įvyko apie 14 val. 30 min. Alytuje, Pramonės gatvėje, pranešė policija.

Automobilis „VW Sharan„ vairuojamas vyro (gim. 1989 m.), sukdamas į kairę, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio motociklo „Suzuki“ ir su juo susidūrė.

Eismo įvykio metu buvo sunkiai sužalotas motociklo vairuotojas (gim. 1988 m.). Po medikų gaivinamo, vyrui konstatuota mirtis.

Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

