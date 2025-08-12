Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamatę, ką dėl Lietuvos klebono padarė bendruomenė, nesulaikė ašarų: parodė visiems

2025-08-12 09:20 / šaltinis: AlytusPlius
2025-08-12 09:20

Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčios klebonas Rytis Baltrušaitis netrukus pradės tarnystę Balbieriškio ir Naujosios Ūtos parapijose.

Kunigas Rytis Baltrušaitis (nuotr. AlytusPlius.lt / Facebook)

Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčios klebonas Rytis Baltrušaitis netrukus pradės tarnystę Balbieriškio ir Naujosios Ūtos parapijose.

Atsisveikinimas su Alytaus bendruomene tapo ypatingu, širdį paliečiančiu įvykiu.

Iš bendruomenės – jautri staigmena

Po iškilmingų Šv. Mišių ir maldos, parapijiečiai surengė gražią atsisveikinimo popietę, kupiną šiltų žodžių, simbolinių atminimo dovanų ir netikėtų staigmenų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kulminacija – bendrystės daina, kuri suvirpino širdis ir sujungė visus į vieną emocijų akimirką.

AlytusPlius.lt kviečia pamatyti vaizdo reportažą, kuris nuo pirmųjų sekundžių iki pabaigos įtrauks ir suteiks šviesias emocijas.

Autorė: Daina Baranauskaitė

Atsisveikinta su Alytaus kunigu Ryčiu Baltrušaičiu

Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, savaitgalį Alytaus krašto gyventojai atsisveikino su kunigu Ryčiu Baltrušaičiu, kuris savo pareigas ėjo Alytaus šv. Kazimiero bažnyčioje.

Šį sekmadienį vyko atsisveikinimas su septynerius metus čia tarnavusiu kunigu, kuris perkeliamas į kitą parapiją.

Jautriai atsisveikindami su kunigu alytiškiai nesulaikė ašarų ir užplūdo bažnyčią su jūromis gėlių.

Atsisveikinimo akimirkomis socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi naujienų portalas AlytusPlius.lt.

„Atsisveikinimas su kun. R. Baltrušaičiu: jūra gėlių, ašarų, plojimų ir – netikėta viltis dėl sugrįžimo

Sekmadienį Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje vyko ypatingos, jausmų kupinos Šv. Mišios – bendruomenė atsisveikino su septynerius metus čia tarnavusiu kunigu Ryčiu Baltrušaičiu.

„Ačiū, kad leidote man augti ir augote kartu. Jūs man – didžiausia dovana, nes buvote alkstantys Dievo. Čia buvo tikroji bažnyčia, be tuščių vaidmenų.

Visada kalbėjau tiesą – dėl to nebuvau visiems patogus. Šiandien už tai tenka sumokėti, bet tai ne Dievo valia, o kai kurių žmonių trumparegiškumas.

Palieku jus labai gerose rankose – būkite tokie pat aktyvūs ir atėjus kunigui Vytautui“, – jautriai kalbėjo kun. R. Baltrušaitis.

Atsisveikinimo žodžius tarė ir Šv. Benedikto gimnazijos direktorė Erika Poškevičienė. Tarp padėkų ir gražių prisiminimų ji užsiminė, kad tai – ne galutinis atsisveikinimas, o greičiau viltis... sulaukti kunigo sugrįžtant. Apkabinusi kleboną, ji nesulaikė ašarų“, – rašoma AlytusPlius.lt įraše.

Taip pat naujienų portalas AlytusPlius.lt pasidalijo vaizdo medžiaga iš atsisveikinimo su kunigu R. Baltrušaičiu. Visą Dainos Baranauskaitės ir Nedos Eleonoros Čiginskaitės videoreportažą galite žiūrėti žemiau:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

