Drama iki paskutinės minutės: Italijos krepšininkai palaužė ispanus

Italijos rinktinę likus žaisti 31 sekundei į priekį išvedė Marco Spissu baudos metimai – 64:63.
Po to ispanų atsakas buvo netikslus, o dar ir užsidirbo nesportinę pražangą. Italija po šių epizodų realizavo 3 baudų metimus iš 4 ir įtvirtino savo pergalę.
Ispanai galingai pradėjo rungtynes, kurie pirmajame kėlinyje buvo priekyje 13 taškų. Galiausiai Italija trečiojo kėlinio pabaigoje pirmą kartą išsiveržė į priekį.
Dar nei viena rinktinė neturi garantuotos vietos atkrintamosiose. Viskas spręsis paskutinėse grupės rungtynėse.
Italai susitiks su Kipru, o Ispanija žais su Graikija.
Italijos rinktinė: Mouhametas Rassoulas Dioufas 14 (6/7 dvit., 7 atk. kam.), Giampaolo Ricci (2/6 trit., 5 atk. kam.) ir Saliou Niangas (5/6 dvit., 10 atk. kam.) po 10, Simone Fontecchio 8 (1/7 dvit., 1/4 trit., 9 atk. kam.), Darius Thompsonas (1/4 trit.) ir Marco Spissu (1/5 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.) po 7, Matteo Spagnolo ir Gabriele Procida po 3, Alessandro Pajola ir Danilo Gallinari po 2.
Ispanijos rinktinė: Santi Aldama 19 (4/7 dvit., 2/6 trit., 10 atk. kam., 4 rez. perd.), Sergio De Larrea Asenjo 15 (4/6 trit., 7 atk. kam.), Josepas Puerto 9 (2/6 trit.), Mario Saint-Supery Fernandezas ir Dario Brizuela (1/6 trit.) po 7, Santiago Yusta ir Jaime Pradilla (4 atk. kam.) po 2, Willy Hernangomezas ir Joelas Parra (0/4 trit., 5 atk. kam.) po 1.
