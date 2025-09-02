Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
20
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Blogos žinios iš Tamperės: aiškėja Jokubaičio diagnozė

2025-09-02 11:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-02 11:21

Lietuvos rinktinės lyderio Roko Jokubaičio Europos čempionatas – baigtas.

Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
11

Lietuvos rinktinės lyderio Roko Jokubaičio Europos čempionatas – baigtas.

REKLAMA
21

Kaip praneša „Basketnews“ žurnalistas Donatas Urobonas, gynėjas patyrė priekinio kryžminio kelio raiščio ir menisko traumą. Tai paaiškėjo po atlikto magnetinio rezonanso tyrimo.

R. Jokubaitis dar laukia antros nuomonės, o tyrimams vyks į Miuncheną. Šią vasarą gynėjas pasirašė sutartį su „Bayern“ komanda. Būtent Vokietijoje, jei reikės, Lietuvos rinktinės lyderiui bus atlikta ir operacija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei blogiausias scenarijus pasitvirtins, be krepšinio jam gali tekti praleisti apie 9 mėnesius. 

REKLAMA
REKLAMA

Kelį lietuvis susižeidė pirmadienį vakare per rungtynes su Suomija. R. Jokubaitis veržėsi link krepšio, kryptelėjo koją ir pašokęs nuo parketo iškart rodė, kad reikės keitimo. Nušuoliavęs prie atsarginių suolo krepšininkas krito ant žemės, jam kurį laiką buvo suteikiama pagalba.

REKLAMA

Traumos epizodo video:

Tuomet R. Jokubaitis sunkiai, padedamas personalo narių nukeliavo į rūbinę. 

Iškart po rungtynių skaudžią situaciją komentavo treneris Rimas Kurtinaitis ir Lietuvos rinktinės krepšininkai.

Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą

„Nesu gydytojas, bet iš pirmo žvilgsnio nėra nieko ypatingo. Nežinau, kaip toliau, nenoriu spėlioti, tikiuosi geriausio, bus matyti“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.

REKLAMA
REKLAMA

„Kažkas ten su keliu, suvaikščiojo, bet man sunku komentuoti. Žinau, kad blogiausio scenarijaus išvengta. Nenoriu prisikalbėti, nes tiksliai nežinau“, – sakė Ignas Sargiūnas.

Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija
(37 nuotr.)
(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija

„Labai reikalinga ir sunki pergalė, bet Roko trauma visą mūsų gražų dalyką apkartino“, – liūdėjo Jonas Valančiūnas.

Rokas žaidė nuostabiai Senojo žemyno pirmenybėse. Iki nelemto epizodo per 24 minutes gynėjas rinko po 17,3 taško, dalino po 8,5 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 18 balų naudingumą.

Suomiją nugalėjusi 81:78 nugalėjusi Lietuva su 3 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu žengia antroje B grupės vietoje. Trečiadienį mūsiškių laukia paskutinis mačas su Švedija, o tuomet kelionė į Rygą, kur vyks atkrintamųjų kovos. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Margiris Normantas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Rinktinės pažymiai: superžvaigždę surakinęs Normantas ir tikėjimas Sirvydžiu
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Traumos aptemdyta pergalė: be Jokubaičio likusi Lietuva palaužė Suomiją (180)
Juodkalnijos krepšinio rinktinė (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Juodkalniečiai galiausiai palaužė Švedijos rinktinę (2)
Latvijos krepšinio rinktinė (nuotr. FIBA)
Latvija neatsilaikė prieš čempionato favoritus serbus (44)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
Rokui stiprybės,sveikatos,ačiū jam
Rokui stiprybės,sveikatos,ačiū jam
2025-09-02 11:43
o komandai kaip bus taip bus,toks likimas, nuo jo dar niekas nepabėgo.Vyrai,manau,žais už Roką iš visų jėgų pirmiausiai, kaip galės.Prarastas geriausias šįkart,liūdna.
Atsakyti
Rokai
Rokai
2025-09-02 11:34
sveikatos ir stiprybes
Atsakyti
LTU
LTU
2025-09-02 11:51
Rokui tik stiprybės,toks jau tas sportas,ne paskutinis čempas,linkim greičiau pasveikti.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų