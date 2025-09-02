Blogos žinios iš Tamperės: aiškėja Jokubaičio diagnozė

Kaip praneša „Basketnews“ žurnalistas Donatas Urobonas, gynėjas patyrė priekinio kryžminio kelio raiščio ir menisko traumą. Tai paaiškėjo po atlikto magnetinio rezonanso tyrimo.
R. Jokubaitis dar laukia antros nuomonės, o tyrimams vyks į Miuncheną. Šią vasarą gynėjas pasirašė sutartį su „Bayern“ komanda. Būtent Vokietijoje, jei reikės, Lietuvos rinktinės lyderiui bus atlikta ir operacija.
Jei blogiausias scenarijus pasitvirtins, be krepšinio jam gali tekti praleisti apie 9 mėnesius.
Kelį lietuvis susižeidė pirmadienį vakare per rungtynes su Suomija. R. Jokubaitis veržėsi link krepšio, kryptelėjo koją ir pašokęs nuo parketo iškart rodė, kad reikės keitimo. Nušuoliavęs prie atsarginių suolo krepšininkas krito ant žemės, jam kurį laiką buvo suteikiama pagalba.
Traumos epizodo video:
Tuomet R. Jokubaitis sunkiai, padedamas personalo narių nukeliavo į rūbinę.
Iškart po rungtynių skaudžią situaciją komentavo treneris Rimas Kurtinaitis ir Lietuvos rinktinės krepšininkai.
„Nesu gydytojas, bet iš pirmo žvilgsnio nėra nieko ypatingo. Nežinau, kaip toliau, nenoriu spėlioti, tikiuosi geriausio, bus matyti“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
„Kažkas ten su keliu, suvaikščiojo, bet man sunku komentuoti. Žinau, kad blogiausio scenarijaus išvengta. Nenoriu prisikalbėti, nes tiksliai nežinau“, – sakė Ignas Sargiūnas.
„Labai reikalinga ir sunki pergalė, bet Roko trauma visą mūsų gražų dalyką apkartino“, – liūdėjo Jonas Valančiūnas.
Rokas žaidė nuostabiai Senojo žemyno pirmenybėse. Iki nelemto epizodo per 24 minutes gynėjas rinko po 17,3 taško, dalino po 8,5 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 18 balų naudingumą.
Suomiją nugalėjusi 81:78 nugalėjusi Lietuva su 3 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu žengia antroje B grupės vietoje. Trečiadienį mūsiškių laukia paskutinis mačas su Švedija, o tuomet kelionė į Rygą, kur vyks atkrintamųjų kovos.
