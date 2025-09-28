Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„UTMA 13“ stebėjo būrys žinomų veidų: Antanas Sadauskas pasirodė be sužadėtinės Monikos Liu

2025-09-28 09:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-28 09:06

Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ areną sudrebino grandiozinis „UTMA 13“ ir „Stanionis promotions“ kovų turnyras, kuriame užtikrintą pergalę iškovojo buvęs pasaulio čempionas Eimantas Stanionis (16-1, 9 nokautai), kuris svorio kategorijoje iki 150 svarų po dešimties raundų kovos teisėjų sprendimu nugalėjo Pietų Afrikos kovotoją Jabulani Makhense (16-3, 8 nokautai).

Šeštadienį Kauno „Žalgirio" areną sudrebino grandiozinis „UTMA 13" ir „Stanionis promotions" kovų turnyras, kuriame užtikrintą pergalę iškovojo buvęs pasaulio čempionas Eimantas Stanionis (16-1, 9 nokautai), kuris svorio kategorijoje iki 150 svarų po dešimties raundų kovos teisėjų sprendimu nugalėjo Pietų Afrikos kovotoją Jabulani Makhense (16-3, 8 nokautai).

1

Į renginį susirinko būrys žinomų veidų – tarp jų buvo ir dainininkės Monikos Liu sužadėtinis Antanas Sadauskas.

„UTMA 13“ renginio svečiai
(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 13“ renginio svečiai

„UTMA 13“

Antanas pasirodė be savo mylimosios Monikos

Dešimties raundų kovoje istorija buvo pradėta rašyti nuo pat pirmojo raundo ir ji nesikeitė iki pat dešimtojo – E. Stanionis smūgiavo kur kas daugiau, visą laiką spaudė varžovą, dažnai mušė į korpusą, pratęsdavo atakas akcentuotais smūgiais į veidą, tačiau J. Makhense taip ir nekrito ant žemės.

Eimantas Stanionis svajonę įgyvendino dominavęs prieš Pietų Afrikos kovotoją, Avlasevičiaus koją „atjungęs“ Serbijos kovotojas – UTMA čempionas, įspūdingai atakavęs Dirkstys greičiau nei per minutę nokautavo Kanišauską.

