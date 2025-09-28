„UTMA 13“ stebėjo būrys žinomų veidų: Antanas Sadauskas pasirodė be sužadėtinės Monikos Liu

Į renginį susirinko būrys žinomų veidų – tarp jų buvo ir dainininkės Monikos Liu sužadėtinis Antanas Sadauskas.
„UTMA 13“ renginio svečiai (25 nuotr.)
„UTMA 13“ renginio svečiai (nuotr. BNS)
„UTMA 13“
Antanas pasirodė be savo mylimosios Monikos
Dešimties raundų kovoje istorija buvo pradėta rašyti nuo pat pirmojo raundo ir ji nesikeitė iki pat dešimtojo – E. Stanionis smūgiavo kur kas daugiau, visą laiką spaudė varžovą, dažnai mušė į korpusą, pratęsdavo atakas akcentuotais smūgiais į veidą, tačiau J. Makhense taip ir nekrito ant žemės.
Eimantas Stanionis svajonę įgyvendino dominavęs prieš Pietų Afrikos kovotoją, Avlasevičiaus koją „atjungęs“ Serbijos kovotojas – UTMA čempionas, įspūdingai atakavęs Dirkstys greičiau nei per minutę nokautavo Kanišauską.
