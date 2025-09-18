Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Lietuvos įžymybės

Monika Liu kreipėsi į gerbėjus: pranešė liūdną žinią

2025-09-18 17:18
2025-09-18 17:18

Rugsėjo 19-ąją Palangos restorane „Pineta“ turėjęs vykti Monikos Liu koncertas neįvyks. Atlikėja pranešė, kad dėl sveikatos problemų pasirodymą teks atidėti – nauja renginio data paskirta spalio 3 dienai.

Bilietai išlieka galiojantys, o nenorintieji dalyvauti vėlesniu metu juos gali grąžinti iki rugsėjo 25-osios.

Bilietai išlieka galiojantys, o nenorintieji dalyvauti vėlesniu metu juos gali grąžinti iki rugsėjo 25-osios.

FOTOGALERIJA. Monika Liu

Asmeniška žinia gerbėjams

Monika Liu, pranešdama šią naujieną socialiniuose tinkluose, kreipėsi į savo sekėjus:

„Sveiki, bičiuliai. Deja, ateinantį penktadienį turėjęs įvykti mano koncertas Palangoje dėl sveikatos yra atšaukiamas ir perkeliamas į spalio 3 dieną.“

Atlikėja pridūrė, kad netrukus atsakys į visus klausimus, kurie kilo dėl pasikeitusių planų.

Bilietai galios ir toliau

Žinia, kad koncertas atšaukiamas, iš pradžių gerbėjus kiek nuliūdino, tačiau pati atlikėja nuramino – bilietai, jau įsigyti rugsėjo 19 dienos renginiui, galios ir spalio pradžioje.

„Jeigu nauja data netinka, bilietus galima grąžinti iki rugsėjo 25 d. imtinai, susisiekus su bilietai.lt“, – rašė dainininkė.

Koncerto pažadai

Dar prieš paskelbiant apie atidėjimą, renginio organizatoriai kvietė nepraleisti ypatingo vakaro. Monika Liu Palangoje turėjo pasirodyti akustiškai, lydima žinomo džiazo pianisto Dmitrijaus Golovanovo. Tokiu formatu atlikėja ketino atskleisti kitokią savo kūrinių pusę – su daugiau intymumo, improvizacijos ir šilumos.

„Pušyno apsuptyje įsikūręs restoranas „Pineta“ taptų jaukia erdve, kurioje Monikos muzika šildytų net ir vėsią rudens dieną“, – buvo rašoma koncerto pristatyme.

